JBL breidt het assortiment gamingheadsets uit met het 350 Wireless-model

(Pocket-lint) - JBL heeft een toevoeging aangekondigd aan zijn Quantum-gamingheadset-assortiment, de Quantium 350 Wireless - het is het eerste draadloze model van minder dan £ 100.

De 350 is Discord-gecertificeerd en werkt op een lossless 2.4G draadloze band, verbonden met een draadloze dongle die op een pc is aangesloten. Dit zorgt voor een zo laag mogelijke latency.

Het is ook compatibel met PlayStation 5, PS4, Nintendo Switch en Mac. Microfooninstellingen zijn echter alleen beschikbaar via een pc-app.

Er is een dynamische driver van 40 mm in elk oor met een frequentiebereik van 20 Hz tot 20 kHz.

Er wordt beweerd dat de levensduur van de batterij tot 22 uur kan duren tussen oplaadbeurten, met snelladen beschikbaar om u een uur afspelen te geven voor slechts vijf minuten opladen. U kunt ook opladen terwijl u speelt wanneer u verbinding maakt via een USB-kabel.

De headset is lichtgewicht (252 g) met PU-verpakte oorkussens van traagschuim voor comfort.

De speciale JBL- softwaresuite voor pc kan ook de headset aanpassen, met EQ- en QuantumSurround-instellingen beschikbaar.

De boommicrofoon is afneembaar, zodat je de koptelefoon apart kunt gebruiken.

"Gaming wordt steeds meer mainstream met gamers die meer flexibiliteit nodig hebben in hun setup. Door de JBL Quantum 350 Wireless te introduceren in onze bestaande JBL Quantum-serie headsets, voldoen we aan deze behoefte en leveren we een uitstekende JBL-geluids- en bouwkwaliteit met een functieset dat is ongeëvenaard”, zegt Dave Rogers, president van Harmans lifestyle-divisie.

De JBL Quantom 350 Wireless-headset is deze maand (september) verkrijgbaar voor £ 99,99 / € 119,99.