(Pocket-lint) - JBL heeft aangekondigd dat er de komende maanden drie paar echte draadloze in-ears zullen worden uitgebracht.

De JBL Reflect Flow Pro is voor de sportievere gebruiker, met de Powerfun-oordopjes van het merk voor een betere pasvorm tijdens het sporten of hardlopen.

Elk oor heeft een driver van 6,8 mm, met twee beamforming-microfoons en een derde microfoon voor windonderdrukking. Ze hebben een IP68-golfbestendige bescherming en de adaptieve ruisonderdrukkingstechnologie zorgt ervoor dat omgevingsgeluiden geen invloed hebben op het geluid.

Er wordt beweerd dat de levensduur van de batterij tot 30 uur is, met 10 uur in de knoppen en 20 in de behuizing. Het is 8 uur en 20 uur met ANC aan.

De oplaadcassette is Qi draadloos compatibel, terwijl een snelheidslading een uur afspeeltijd kan geven voor slechts 10 minuten oplaadtijd.

De JBL Reflect Flow Pro-knoppen zijn deze maand verkrijgbaar voor € 179 in zwart, blauw, wit of roze.

De JBL Tune 230NC in-ears worden geleverd met drivers van 5,8 mm - één in elke knop. Ze hebben ook JBLs eigen Pure Bass-geluid.

Ze zijn IPX4-water- en zweetbestendig, met actieve ruisonderdrukkingstechnologie aan boord. De levensduur van de batterij is tot 40 uur - 10 in de oordopjes, 30 in de case met ANC uitgeschakeld.

Snelladen wordt ook ondersteund door de case, met een uur opladen weer beschikbaar na slechts 10 minuten.

De 230NC-toppen zijn in oktober verkrijgbaar voor € 99 in zwart, wit, blauw of zand.

Ten slotte zijn de JBL Tune 130NC-oordopjes iets anders gestyled, maar hebben ze dezelfde prijs als het 230NC-paar.

Ze hebben 10 mm-drivers in elk oor, maar hebben grotendeels dezelfde functies - inclusief ANC.

Het 130NC-paar is vanaf oktober ook verkrijgbaar in zwart, wit of blauw.