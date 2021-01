Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - JBL heeft twee nieuwe koptelefoons aangekondigd die het direct kunnen opnemen tegen de Sony WH-1000XM4 , WF-1000XM3 en Bose QC 35 II .

Het JBL Tour-assortiment omvat de JBL Tour One over-ears en JBL Tour Pro + echt draadloze oordopjes, elk met adaptieve noise-cancelling-technologie en ontwerpen die geschikter zijn voor zakenreizigers en forenzen dan bijvoorbeeld hardlopers.

De JBL Tour One-hoofdtelefoon heeft een dynamische driver van 40 mm in elk oor, Hi-Res Audio-certificering, vier microfoons voor verbeterde gesprekskwaliteit en handsfree spraakbesturing dankzij Google Assistant en Amazon Alexa-ondersteuning.

Ze hebben een geclaimde batterijduur van 50 uur (25 uur met ANC en Bluetooth aan), terwijl snelladen twee uur afspeeltijd mogelijk maakt voor slechts 10 minuten opladen.

Interessant is dat ze ook een SilentNow-modus bieden die de aanvullende ruisonderdrukking inschakelt zonder muziek af te spelen (via Bluetooth), zodat je de externe ruis gewoon kunt blokkeren, bijvoorbeeld wanneer je in een vliegtuig wilt slapen.

Ze zijn vanaf mei 2021 verkrijgbaar voor £ 279,99 in het VK .

De JBL Tour Pro + true wireless in-ears gebruiken een 6,8 mm dynamische driver voor elk oor en bieden meer dan 30 uur muziekweergave inclusief het oplaadetui (6 uur met ANC aan, 8 uur met alleen Bluetooth).

Qi draadloos opladen is ook aanwezig op de behuizing.

De Tour Pro + oordopjes kosten £ 179,99 als ze ook in mei verkrijgbaar zijn.

Geschreven door Rik Henderson.