JBL introduceert Live Free NC + en Reflect Mini echt draadloze oordopjes met ruisonderdrukking en waterdichtheid

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - JBL heeft nieuwe Live Free NC + en Reflect Mini echt draadloze oortelefoons geïntroduceerd met actieve ruisonderdrukking en waterdichtheid. De actieve ruisonderdrukking werkt samen met Smart Ambient-technologie om u op de hoogte te houden van uw omgeving wanneer dat nodig is.

De nieuwe modellen kunnen ook snel worden gekoppeld met nieuwere handsets. Ze worden Dual Connect + Sync genoemd en worden met uw apparaat gekoppeld wanneer de hoes wordt geopend, net zoals u kunt met andere echte draadloze oortelefoons op de markt, zoals de AirPods die snel kunnen worden gekoppeld met een iPhone die ook is verbonden met uw iCloud-account.

Dave Rogers, president van Harmans Lifestyle Division zegt dat "elk oordopje onmiddellijk en onafhankelijk kan worden aangesloten, zodat u met beide kanten kunt bellen en unieke functies aan links en rechts kunt toewijzen."

De JBL Live Free NC + (£ 140) heeft 7 uur afspeeltijd of 21 uur inclusief de case, die ook draadloos kan worden opgeladen met elke Qi-oplader.

Je kunt ze ook gebruiken met Google Assistant of Amazon Alexa via een speciale aanraakbediening. Ze zijn vanaf oktober verkrijgbaar in zwart, wit, blauw en roze. Net als alle nieuwe oortelefoons hebben ze ook USB-C voor bedraad opladen.

De vergelijkbare Reflect Mini is ontworpen voor fitness en zal verkrijgbaar zijn voor £ 130 in zwart, wit en blauw.

De twee geheel nieuwe echt draadloze oordopjes worden ook vergezeld door de JBL Tune 225TWS met grote 12 mm dynamische stuurprogrammas, een upgrade van de bestaande Tune 220TWS.

squirrel_widget_340217

Nu verkrijgbaar in zes kleuren, ze hebben geen ruisonderdrukking of waterdichtheid, maar ze bieden wel 25 uur batterijduur inclusief de hoes (vijf uur voor de oortelefoons zelf). Ze zijn verkrijgbaar voor £ 90 in zwart, wit, roze, blauw, grijs en roségoud.

Geschreven door Dan Grabham.