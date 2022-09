Jabra biedt meer betaalbare ANC in de Elite 5 oordopjes

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Jabra heeft IFA 2022 aangegrepen om een nieuwe set draadloze oordopjes te lanceren, de Jabra Elite 5.

De Elite 5 bevindt zich in het midden van Jabra's reeks earbuds en biedt een aantal welkome functies zonder dat u er veel voor moet betalen. Het ontwerp is ook in lijn met de andere oordopjes van Jabra.

Zo is er hybride actieve ruisonderdrukking (ANC) aan boord, om ervoor te zorgen dat je niet hoeft te luisteren naar het gedreun van de wereld om je heen. Dat hybride deel heeft te maken met de plaatsing van interne en externe microfoons, dus het is niet echt zo revolutionair als het klinkt.

De batterij gaat zeven uur mee op een volle lading, met nog eens 21 uur in de draadloze oplaadhouder, nog een welkome functie voor degenen onder ons die het draadloze leven leiden.

Aan de geluidskant zouden de dubbele 6mm drivers solide geluidsprestaties moeten leveren, en alle aptX, AAC en SBC codecs zijn vertegenwoordigd voor een mooi low-latency geluid.

Jabra positioneert de Elite 5 ook als geweldig voor telefoongesprekken, en geeft ze een professionele uitstraling, met zes microfoons om je stem duidelijk op te pikken, dezelfde reeks die blijkbaar ook te vinden is in de meer premium Elite 7 Pro.

IP55 waterbestendigheid betekent dat de Elite 5 ook een solide metgezel voor workouts zou moeten zijn, waardoor ze een solide klinkende all-rounder zijn. De oordopjes zijn nu verkrijgbaar in zwart of crème voor €149, €149 of €149.

Geschreven door Max Freeman-Mills.