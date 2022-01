Jabra's Elite 4 Active-oordopjes brengen betaalbare ANC naar je training

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met CES 2022 in volle gang (zij het met minder persoonlijke showcases dan normaal), heeft Jabra van de gelegenheid gebruik gemaakt om de Elite 4 Active-oordopjes te onthullen, de nieuwste in zijn lijn van echte draadloze oordopjes voor oefeningen die helemaal niet te veel kosten .

De belangrijkste toevoeging die ze bieden in vergelijking met de laatste generatie Elite Active-oordopjes, is actieve ruisonderdrukking (ANC), die zou moeten helpen om je meer geïsoleerd en geconcentreerd te houden tijdens trainingen of hardloopsessies.

De Elite 4 Active is expliciet ontworpen met het oog op lichaamsbeweging en biedt IP57-geclassificeerde waterbestendigheid en zweetbestendigheid, om ervoor te zorgen dat ze niet in gevaar komen terwijl u onderweg bent, en het ANC betekent dat Jabra ook een pas heeft meegeleverd -through-modus om je de wereld om je heen duidelijker te laten horen voor de veiligheid.

Er is EQ-aanpassing, wat altijd wordt gewaardeerd voor diegenen die graag aan hun geluidsbalans sleutelen, en de levensduur van de batterij bedraagt zeven uur op één lading, met in totaal 28 uur beschikbaar via de oplaadcassette, die drie extra oplaadbeurten biedt.

Jabra wil erop wijzen dat de oordopjes werken met Alexa, Spotify Tap en Google's Fast Pair op Android-telefoons, wat betekent dat verbinding maken en je muziek afspelen sneller dan ooit zou moeten zijn als je apparaten die services gebruiken.

De oordopjes zijn vanaf nu verkrijgbaar, geprijsd op € 119 / $ 119, wat ze op een aantrekkelijk budgetniveau plaatst voor iedereen die nieuwe workout-oordopjes hoopt te krijgen.

