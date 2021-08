Jabra stelt een trio nieuwe echte draadloze hoofdtelefoons op de markt, met Elite 7 Pro het nieuwe vlaggenschip

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Jabra heeft indruk gemaakt met zijn recente echte draadloze hoofdtelefoons , die geweldige prestaties, uitstekende ruisonderdrukking en veel aanpassing van functies bieden.

De Elite 7 Pro is het nieuwe vlaggenschip, dat beweert de grenzen van prestaties te verleggen, met een nieuwe Multisensor Voice-technologie, ontworpen om u duidelijke gesprekken te geven, ongeacht in welke omgeving u zich bevindt.

Dat kan windgeruis uitsluiten, het kan cafélawaai zijn, dus u zult altijd geweldig klinken voor de beller aan de andere kant van de lijn, waarbij Jabra zegt dat deze hoofdtelefoon uw stem kan scheiden van achtergrondgeluiden, dus u kunt bellen waar u ook bent.

De nieuwe hoofdtelefoon is nu kleiner dan de Elite 75t , met een verkleining van 16 procent, zodat hij beter in je oor past voor een subtielere look. De Elite 7 Pro heeft een IP55-classificatie.

Je krijgt 9 uur gebruik, 35 uur in totaal inclusief de case - en die case wordt standaard geleverd met draadloos opladen, terwijl de oplaadtijd ook is verkort.

Net als voorheen bieden de Elite 7 Pro actieve ruisonderdrukking en HearThrough-technologieën en kunnen ze op maat worden afgesteld met behulp van het MySound-aanbod.

De Elite 7 Pro kost $ 199 .

Voor degenen die wat sportiever zijn, is de Elite 7 Active de koptelefoon voor jou. Ze hebben een vergelijkbaar ontwerp als de Elite 7 Pro, maar met IP57-bescherming.

Ze hebben ook een nieuwe functie voor een betere pasvorm, genaamd ShakeGrip. Dit maakt gebruik van een meer voelbaar materiaal om ervoor te zorgen dat de knoppen in je oren blijven, zodat je je geen zorgen hoeft te maken dat ze eruit vallen.

Nogmaals, ze bieden 9 uur gebruik en zijn iets goedkoper voor $ 179 .

Ten slotte komt de Jabra Elite 3 aan de meer betaalbare kant van het assortiment en belooft een geweldige geluidskwaliteit in een betaalbaar pakket.

Nogmaals, het ontwerp is vernieuwd ten opzichte van eerdere Jabra-knoppen, maar je krijgt nog steeds een IP55-classificatie op deze hoofdtelefoon. De Jabra Elite 3 heeft een batterijduur van 7 uur.

Wat het meest indrukwekkend is aan de Elite 3 is de prijs van $ 79 - dit zou ze als erg populair kunnen beschouwen, als ze de functies bieden die andere Jabra-hoofdtelefoons populair hebben gemaakt.

Alle nieuwe echte draadloze hoofdtelefoons van Jabra zullen in de komende maanden beschikbaar zijn.