De uitstekende Elite 75t-oordopjes van Jabra zijn vandaag slechts £ 139,

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Jabras Elite 75t-oordopjes behoren tot de meest geliefde echte draadloze oordopjes overal, dankzij het bieden van geweldige prestaties en geluid voor een prijs die het gemakkelijk maakt om ze aan te bevelen. Behalve nu zijn ze zelfs goedkoper dankzij het Black Friday-evenement van Amazon dat vroeg van start gaat in 2020.

Als u een paar ophaalt tijdens de verkoopperiode, geeft u € 30 minder uit dan de normale prijs, waardoor u het terugbrengt naar slechts € 139 in plaats van de gebruikelijke € 169. Bekijk het aanbod op Amazon.

Dit komt samen met een heleboel andere geweldige koptelefoons die worden verdisconteerd voor Black Friday 2020.

Ze hebben misschien geen ANC zoals sommige van de nieuwste top-traanmodellen, maar zoals bij elk paar in-ears met een goede pasvorm, is de passieve isolatie sterk, net als vrijwel elk ander prestatiegebied.

squirrel_widget_172296

In onze recensie begin 2020 prezen we de probleemloze prestaties, het brede scala aan functionaliteit en het subtiele ontwerp dat ze compact en minder opzichtig maakt dan veel andere koptelefoons.

Buiten de behuizing krijg je een zeer solide 7,5 uur muziekweergave, plus 20,5 uur extra van de batterijen in de behuizing, waardoor je in totaal 28 uur hebt.

Ondanks dat je geen ANC hebt, krijg je de mogelijkheid om de HearThrough-modus in te schakelen, waarmee je kunt horen wat er om je heen gebeurt zonder ze uit je oren te halen.

Voeg dat toe aan een nette compacte behuizing en IPX5-waterbestendigheid, en je hebt een zeer capabel paar in-ears die de aarde niet kosten. Vooral nu.

In de VS? Bekijk onze Amerikaanse Black Friday- en Cyber Monday-dealspagina

In het Verenigd Koninkrijk? Bekijk onze pagina met Black Friday- en Cyber Monday-deals in het VK

Geschreven door Cam Bunton.