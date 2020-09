Jabra Elite 75t voor een gratis ANC-software-update

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben goed nieuws voor bezitters van de Jabra Elite 75t en Elite Active 75t echte draadloze hoofdtelefoons - je krijgt actieve ruisonderdrukking op die hoofdtelefoon via een software-update.

Jabra heeft een nieuwe versie van de Elite-hoofdtelefoon aangekondigd - de Elite 85t - die onder meer Advanced ANC bevat, naast een reeks andere updates. De technologie zal ook worden uitgerold naar eigenaren van de laatste generatie van deze hoofdtelefoons.

Jabra zegt dat de nieuwe technologie de bestaande Qualcomm-hardware in Jabras koptelefoons gebruikt in combinatie met de microfoons die eerder werden gebruikt voor HearThough, waardoor agressievere actieve ruisonderdrukking mogelijk is.

Dit komt bovenop de bestaande functies, dus je krijgt nog steeds HearThrough en je kunt het niveau van ruisonderdrukking regelen, raden we aan via de bijbehorende smartphone-app.

Het beste is dat deze update gratis is, dus je krijgt in wezen voor niets een mogelijke verbetering van wat al een geweldig paar echte draadloze hoofdtelefoons is.

Jabra zegt dat je de Jabra Elite 75t met ANC vanaf oktober 2020 kunt kopen, dus het ziet er naar uit dat deze update binnenkort via software beschikbaar komt. Om de update uit te voeren, moet je de app op je telefoon gebruiken, die de software downloadt en vervolgens de oordopjes bijwerkt wanneer ze in het hoesje zitten.

Er zal een lichte batterijhit zijn, die daalt tot 5,5 uur per lading met ANC van 7,5 uur zonder ANC.

We kunnen niet wachten om het uit te testen en te genieten van die zalige stilte!

Geschreven door Chris Hall.