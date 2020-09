Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Jabras Elite-reeks van echte draadloze hoofdtelefoons behoren tot onze favorieten - en het bedrijf heeft zojuist de beste verbeterd in de Jabra Elite 85t.

De headline-toevoeging is Advanced ANC - actieve ruisonderdrukking - die de externe en interne microfoons gebruikt om actief geluid te verminderen dat door de hoofdtelefoon komt. Dat komt bovenop een uitstekende geluidsisolatie en in aanvulling op de HearThrough-technologie die Jabra biedt.

U kunt de ANC bedienen met een dubbele schuifregelaar, zodat u precies kunt beslissen hoeveel ruis wordt verminderd om het gewenste resultaat te krijgen.

Vergeleken met de vorige versie van deze hoofdtelefoon - de Jabra Elite 75t - zijn de drivers nu uitgebreid tot 12 mm, wat ze krachtiger zou moeten maken, terwijl er ook een boost is voor de levensduur van de batterij, tot in totaal 31 uur, inclusief opladen via de geval.

Als u ANC gebruikt, wordt de levensduur van de batterij enigszins verkort, tot in totaal 25 uur.

Jabra heeft ook het ontwerp van de oordopjes veranderd om ze ovaal te maken in plaats van rond, ontworpen voor een betere pasvorm, door te zeggen dat ze niet zo diep in het oor hoeven te gaan om ze vast te zetten.

Bovenop al deze functies krijg je Qi draadloos opladen via de case, een IPX4-classificatie (we verwachten dat een actieve versie met IP55 / 57-classificatie in de toekomst wordt gelanceerd), en je hebt one-touch toegang tot Siri, Alexa of Google Assistant.

De nieuwe Jabra Elite 85t is verkrijgbaar vanaf november 2020 en kost £ 219,99, in titanium / zwart met meer kleuren die in de toekomst op de markt komen.

Er is ook goed nieuws voor bezitters van bestaande Jabra 75t-modellen - er komt ook een ANC-update voor die hoofdtelefoons. Via software voegt Jabra zijn ruisonderdrukking toe aan die hoofdtelefoons, met behulp van de bestaande Qualcomm-hardware en microfoons die ze aanbieden.

Dat is niet alleen geweldig nieuws, maar als je een ANC in-ear koptelefoon wilt, kun je vanaf oktober 2020 de Jabra Elite 75t met ANC standaard krijgen, en iets goedkoper dan de nieuwe Elite 85t.

Geschreven door Chris Hall.