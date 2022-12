Huawei Freebuds 5i bieden Hi-Res Audio en ANC onder de £100

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Huawei breidt zijn assortiment draadloze oordopjes voor het nieuwe jaar uit met de Freebuds 5i, en ze worden geleverd met een groot aantal high-end functies, in een product dat minder dan 100 pond kost in het Verenigd Koninkrijk.

Het is zeldzaam om TWS knoppen te vinden in deze prijsklasse met zowel ANC (Active Noise Cancelling) en Hi-Res LDAC audio-ondersteuning, en toch is dat precies wat de Freebuds 5i heeft. Om te kunnen profiteren van de Hi-Res codec heb je natuurlijk wel een compatibele telefoon of apparaat nodig om de knoppen op aan te sluiten.

De hybride ANC is ontworpen om zowel extern geluid als geluid gemeten vanuit je gehoorgang te detecteren en aan te passen, en combineert de passieve afdichting van het siliconen oortipje met twee speciale ruisonderdrukkende microfoons op de knoppen zelf.

U kunt schakelen tussen Ultra, General en Cosy noise cancelling modi, afhankelijk van hoeveel lawaai u wilt blokkeren.

De Freebuds 5i leveren volgens Huawei ook een sterke batterijduur. Op een volledige lading bieden de case en de oordopjes samen tot 28 uur muziekweergave, wat een comfortabele week of twee tussen het opladen in zou moeten betekenen als je ze elke dag gebruikt voor muziek.

Qua design lijken de oordopjes sterk op Huawei's bestaande portfolio van oortjes, maar de oplaadcase is opnieuw ontworpen om eruit te zien en aan te voelen als een gladde kiezelsteen. De buitenkant van de behuizing is geverfd en afgewerkt op een manier die visuele en tactiele textuur biedt.

Huawei's budgetvriendelijke ANC-oortjes zijn vanaf 16 januari 2023 verkrijgbaar in zwart, wit en blauw, rechtstreeks bij Huawei en op Amazon, met een prijs van slechts 89,99 pond in het Verenigd Koninkrijk en 99 euro in Europa.

Cam Bunton