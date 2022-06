Huawei Freebuds Pro 2 brengt dubbele drivers, Hi-Res audio en geavanceerde ANC aan de massa's

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Huawei heeft een nieuw paar true wireless buds geïntroduceerd in zijn Freebuds reeks, en dit nieuwste paar belooft veel op papier, met inbegrip van Hi-Res audio en een uniek dual driver systeem.

Ze heten de Freebuds Pro 2, en ze hebben een slanker en meer verfijnd uiterlijk dan de Freebuds Pro. Ze hebben nog steeds dat klassieke ontwerp met steel, maar de lengte is verminderd en ze zijn ook lichter. Bovendien is de oplaadhouder ook kleiner en lichter.

In totaal is hij ongeveer 11 procent kleiner dan de oudere behuizing, waardoor hij iets beter in je zak past en gemakkelijker mee te nemen is. Hoewel, de eerste generatie was niet echt omvangrijk.

Wat interessant is, zit aan de binnenkant. Er is een gloednieuwe akoestische samenstelling die bestaat uit een 11 mm dynamische driver die is gebouwd om de krachtige bastonen te leveren, en een microvlak diafragma dat daar is om de hoge-precisie nauwkeurige levering van hogere frequenties te bieden.

Gecombineerd, is het doel dat je een rijke, diepe bas krijgt en een helderheid en detail in de hoge tonen. En net als sommige van zijn luidsprekers, werkte Huawei samen met de Franse audio-onderneming, Devialet, om het geluid af te stemmen.

Huawei's nieuwste oordopjes maken ook gebruik van de adaptieve EQ-functie van de fabrikant, die gebruik maakt van een interne microfoon om de feedback van uw gehoorgang te meten, en vervolgens het geluid in real-time aanpast om ervoor te zorgen dat u altijd het beste geluid krijgt.

Daarnaast is er een ANC-systeem met vier microfoons. Er zijn twee microfoons aan de buitenkant, gecombineerd met een botsensor en de eerder genoemde interne microfoon, die samenwerken om effectief omgevingsgeluid te onderdrukken tijdens het luisteren naar muziek en tijdens gesprekken.

Een grote stimulans voor dit nieuwste product is ongetwijfeld de kwaliteit van de muziek waarnaar je kunt luisteren. Het komt niet vaak voor dat TWS-oordopjes Hi-Res audio bevatten, maar de Freebuds Pro 2 heeft dat wel. U krijgt zowel HWA als LDAC ondersteuning, met bitrates tot 990kbit/s.

Begrijpelijk, het verpakken van al deze technologie in kleine oordopjes betekent een aanslag op de levensduur van de batterij. Het is eerlijk om te zeggen dat Huawei's nieuwste niet helemaal overeenkomen met de top buds voor de levensduur van de batterij. Je krijgt slechts 4 uur afspelen met ANC, of 6,5 uur zonder. Met de case, is het totaal ongeveer 18 uur batterij. Het is niet helemaal aan de normen van enkele van de top van de markt TWS oordopjes.

Huawei Freebuds Pro 2 wordt geleverd in drie kleuren - Ceramic White, Silver Frost en het nieuwe Silver Blue.

Amazon Prime Day 2022 koptelefoon aanbiedingen: Welke deals verwachten we te zien? Door Cam Bunton · 29 juni 2022

squirrel_widget_12853464

Geschreven door Cam Bunton.