Huawei Freebuds Pro 2 teased voor release deze week

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Huawei zal binnenkort zijn Freebuds Pro 2 oortelefoons ontketenen.

Het bedrijf heeft een lancering van "iets nieuws" geplaagd op zijn Huawei Mobile Twitter site, met een afbeelding waarop slechts een klein onderdeel van een product te zien is. De Twitteratti hebben de tweet echter gekoppeld aan een eerder uitgelekte afbeelding van de Pro 2 oordopjes. Het bewijst alles behalve dat dit is wat zal worden aangekondigd.

Het is tijd om een nieuw stijlvol accessoire aan je dagelijkse rotatie toe te voegen.



Bereid je voor op iets nieuws. pic.twitter.com/CRcJ3yNN03- Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 20 juni, 2022

De officiële afbeelding toont een van de aanstaande oordopjes liggend op zijn kant, volgens een reactie van Fernando Villanueva.

Een hele verzameling afbeeldingen van de Freebuds Pro 2 is ook uitgelekt, zoals getweet door @Angelo_S_54. Ze tonen de echte draadloze oortjes in meerdere kleuren. Het enige wat we nog niet echt zeker weten is wanneer Huawei ze eventueel volledig zal onthullen.

De Huawei Freebuds Pro 2 zijn naar verluidt ontwikkeld met audio-specialist Devialet. Ze ondersteunen naar verluidt Hi-Res Audio en zullen worden geleverd met tot zes uur batterijduur in de buds zelf.

We zullen de komende dagen zeker meer te weten komen.

Geschreven door Rik Henderson.