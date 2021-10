Huawei heeft een paar Freebuds uitgebracht die op lippenstift lijken, nee echt niet!

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoe neem je een gemiddeld paar echte draadloze oordopjes en maak je ze aantrekkelijker? Volgens Huawei is het antwoord om ze op lippenstift te laten lijken. Werkelijk.

Huawei Freebuds Lipstick is een opnieuw ontworpen versie van de Freebuds 3 die probeert ze net zo goed een modeaccessoire te maken als een paar in-ear-oordopjes.

Freebuds Lipstick wordt geleverd in een roestvrijstalen oplaadcassette die is ontworpen om eruit te zien als een lipstick. Het is overwegend zwart, maar heeft enkele gouden accenten.

Zodra het deksel is verwijderd, zijn de binnenkanten allemaal van goud en zitten de oordopjes in hun wieg en steken ze uit de bovenkant. Kleur: helder rood, uiteraard.

Het deksel klikt op zijn plaats met behulp van sterke magneten, wat er ook voor zorgt dat het deksel niet losraakt als de koffer in je tas, zak of handtas rammelt.

Wat betreft de knoppen zelf, ze zijn behoorlijk geavanceerd en beschikken over veel van de mogelijkheden van Freebuds 3. Dat omvat grote 14,3 mm dynamische drivers.

Deze leveren indrukwekkende basprestaties en frequentierespons tot wel 40 kHz. Bovendien is er een interne microfoon en processor die de EQ en ruisonderdrukking aanpast die met millisecondesnelheden worden verwerkt.

Beste Lightning-koptelefoon in 2021 voor je iPhone of iPad Door Cam Bunton · 22 October 2021

Dat betekent dat ANC constant aan het werk is en reageert op de geluiden om je heen, en werkt ondanks dat de knoppen een open ontwerp hebben. Dat betekent dat ze, net als standaard AirPods, in je oor zitten en geen siliconen tip hebben om een afdichting te vormen met je gehoorgang.

De oordopjes kunnen tot vier uur lang muziek afspelen op een volledige lading, met een extra 22 uur in de case voor een totaal van 26 uur tussen oplaadbeurten.

Freebuds Lipstick is vanaf 10 november te koop voor £ 199.