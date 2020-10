Huawei Freebuds Studio-hoofdtelefoons bieden een premium styling en ruisonderdrukking

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huawei heeft de wraps van een nieuwe koptelefoon uit de Freebuds-familie gehaald, maar deze zijn niet in-ears zoals de merknaam doet vermoeden. Nee, de Freebuds Studio is een ruisonderdrukkende over-ear hoofdtelefoon die is ontworpen om Sony , Beats en Bose uit te dagen .

In zijn aankondiging beschreef Huawei dit paar over-ear-blikken als een geluidservaring van studiokwaliteit, maar ook lyrisch over het ontwerp.

De armen die de blikjes aan de hoofdband vasthouden, hebben een dunne roestvrijstalen schacht van 7 mm, dus er zijn hier enkele hoogwaardige materialen aan de gang. De band en cups zijn geschikt opgevuld en bekleed met een zachte materiaal bekleding voor comfort.

Natuurlijk zijn ze voorzien van ANC (Active Noise Cancelling) en zullen ze tot 40 dB externe ruis uitschakelen met behulp van een dual-mic hybride ANC-systeem, en het geluid wordt geleverd door wat Huawei een dynamisch vierlagig diafragma noemt.

Voor de specfanaten die er zijn, biedt de Freebuds Studio Hi-Res-compatibiliteit met ondersteuning voor maximaal 24 bit / 96 Khz codecs, om ervoor te zorgen dat al je muziek gedetailleerd en schoon is.

De Bluetooth-antennes aan de binnenkant zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat je nooit signaal verliest, dankzij een ontwerp met dubbele antenne, en je kunt tegelijkertijd met twee apparaten worden gekoppeld, of dat nu een iPhone, Android-telefoon, pc of Mac is.

Je bedient de muziek via een aanraakgevoelig paneel aan de buitenkant. Dus een simpele tik zal muziek afspelen en pauzeren, terwijl een veeg voorwaarts of achterwaarts zal overslaan tussen muziektracks.

Wat de levensduur van de batterij betreft, een volledige lading geeft je tot 24 uur muziek en, met zijn snellaadtechnologie, geeft een herlaadbeurt van 10 minuten je acht uur afspeeltijd.

De Freebuds Studio gaat binnenkort in de verkoop voor € 299 en is verkrijgbaar in goud of zwart.

Geschreven door Cam Bunton.