Huawei Freebuds Pro biedt geavanceerde ANC in een compact, draadloos pakket

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huawei heeft de wraps van zijn nieuwste echt draadloze oortelefoons gehaald: de Freebuds Pro. Voortbouwend op de technologie die in 2019 werd geïntroduceerd, beweert het nieuwste paar betere ruisonderdrukking te bieden dan de concurrentie en een geweldige geluidskwaliteit.

Qua ontwerp, hoewel vergelijkbaar met de marktleiders, is er hier genoeg om de nieuwste Freebuds te onderscheiden van die van Apples AirPods .

De plastic behuizing die in het oor past, is ontworpen om comfortabel in te passen, terwijl de siliconen tip is ontworpen om een effectieve afdichting te bieden, terwijl de rechthoekige schacht die naar beneden uitsteekt anders is dan wat we hebben gezien van andere fabrikanten.

Bovendien zijn ze verkrijgbaar in drie verschillende kleuren, waaronder een zeer aantrekkelijke silver frost die een prachtige donkere rokerige chromen uitstraling heeft. De andere twee kleuren zijn zwart en wit.

Wat betreft de technologie binnenin, het is hier waar Huawei probeert de markt te leiden, en het begint met een capabeler actief ruisonderdrukkingssysteem.

Het maakt gebruik van een dubbel HD-microfoonsysteem (één binnen, één buiten), dit zijn zeer gevoelige microfoons en - gecombineerd met de processor binnenin - kan het zich constant aanpassen aan het geluid om je heen om de beste ANC-instelling te kiezen.

Die drie modi heten Cosy, General en Ultra, waarbij de laatste het meeste lawaai doodt. Huawei zegt dat de ruisonderdrukkingsdiepte van 40 dB de rivalen Apple en Sony voorloopt met respectievelijk hun AirPods Pro en WF-1000XM3 .

Natuurlijk kunnen de oordopjes deze noise-cancelling hardware ook gebruiken om omgevingsgeluid door te geven aan de interne drivers, zodat je kunt horen wat er om je heen gebeurt.

Dit heeft twee modi: een voor algemeen bewustzijn, de andere voor stemverbetering waardoor u duidelijk kunt horen praten. Handig voor wanneer u een bestelling moet plaatsen bij een coffeeshop of voor dat soort snelle interacties.

Geluid wordt geleverd door een behoorlijk grote driver van 11 meter aan elk oor, dat vervolgens gebruikmaakt van wat Huawei een mechanisch audiostabilisatiesysteem noemt. Wat dit in wezen doet, is ervoor zorgen dat de enige trillingen die aan uw oren worden afgegeven, de trillingen van de muziek zelf zijn en vervorming tot een minimum beperken.

De batterijduur klinkt ook veelbelovend, met 30 uur totale muziekweergave tussen de batterijen in de oordopjes en de batterij in het oplaadetui. Hoewel je buiten de behuizing slechts 4,5 uur afspeeltijd krijgt met ANC ingeschakeld en 7 uur met ANC uitgeschakeld.

Zoals tegenwoordig gebruikelijk bedien je de audio via aanraakgevoelige panelen op de oordopjes. Deze bedieningselementen worden ook gebruikt voor het aanpassen van ANC en zelfs voor het verhogen en verlagen van het volume.

De Freebuds Pro was niet de enige oortelefoon die door Huawei werd aangekondigd, ze hebben ook gezelschap van de Freelace Pro die een nekbandontwerp biedt plus nog grotere 14 mm-drivers in elk oor.

Het diafragma is gemaakt van een magnesiumlegering, terwijl de batterij binnenin tot 24 uur muziek kan afspelen, wat geweldig is volgens elke standaard. Ze worden verzonden in Graphite Black, Spruce Green en Dawn White.

Freebuds Pro gaat in oktober in de verkoop voor € 199 in Europa, terwijl de Freelace Pro een koopje is voor slechts € 119 en deze maand beschikbaar is.

Geschreven door Cam Bunton.