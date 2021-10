Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HTC verkoopt vanaf morgen, dinsdag 26 oktober 2021, zijn eigen paar echte draadloze oordopjes.

De HTC True Wireless Earbuds Plus kost slechts £ 69 en beschikt over actieve ruisonderdrukkingstechnologie om omgevingsgeluiden te blokkeren. Ze hebben ook een IPX5-classificatie, wat betekent dat ze water- en zweetbestendig zijn en daarom prima om mee te nemen in de regen of naar de sportschool.

Er wordt beweerd dat de batterijduur 4 uur is wanneer je via de ingebouwde microfoons praat en ANC is ingeschakeld. Dat loopt op tot 4,5 uur zonder ANC.

Als je alleen naar muziek luistert, kan dat verder worden opgerekt - tot 5,5 uur zonder ANC, 4,5 met geactiveerd.

De oplaadcassette biedt nog eens 86 uur "standby-tijd".

De oordopjes worden geleverd met gebruiksvriendelijke autopairing-functionaliteit en aanraakbedieningen. Je kunt ze ook onafhankelijk gebruiken, als je maar één oordopje wilt gebruiken om te chatten aan de telefoon, bijvoorbeeld,

Er zijn twee kleuren - zwart of wit - en beide modellen zijn verkrijgbaar via de HTC Vive-website: Vive.com .

We hebben nog geen Amerikaanse of Europese prijzen voor de HTC True Wireless Earbuds Plus, maar zullen updaten als en wanneer we meer te weten komen.

HTC heeft onlangs ook zijn HTC Vive Flow-headset aangekondigd, die nu kan worden gereserveerd.