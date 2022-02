Honor Earbuds 3 Pro kan ook je temperatuur controleren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Honor heeft zijn lanceringsevenement voor het Mobile World Congress gebruikt om nieuwe echte draadloze oortelefoons aan te kondigen die u niet alleen actieve ruisonderdrukking bieden, maar ook een temperatuursensor bevatten om u te helpen uw gezondheid in de gaten te houden.

De Honor Earbuds 3 Pro wordt geleverd met een ontwerp met twee drivers, met een dynamische driver van 11 mm en een piëzo-elektrische keramische tweeter met hoge resolutie voor elk oor. De tweeter moet voor fijne details zorgen, terwijl de driver voor de bas zorgt.

Ze hebben ook adaptieve actieve ruisonderdrukkingstechnologie om omgevingsgeluiden tegen te gaan om een meer meeslepende audio-ervaring te bieden. En Honor beweert dat de connectiviteit voor het nieuwste model de afgelopen tijd is verbeterd. We hebben nog geen volledige specificaties, maar we veronderstellen dat dit betekent dat de Bluetooth-standaard is bijgewerkt.

De belangrijkste nieuwe functie is echter die temperatuursensor. Het directe voordeel is in dit stadium niet duidelijk, maar Honor stelt dat het "nieuwe mogelijkheden creëert voor gebruikers om hun gezondheid nauwlettend in de gaten te houden". Het beweert ook dat dit een "industry first" is.

Prijzen en beschikbaarheid voor de Honor Earbuds 3 Pro worden "te zijner tijd" aangekondigd.

Het bedrijf kondigde ook de Honor Magic 4-serie telefoons en een Honor Watch GS 3 aan tijdens de MWC 2022-stream.

Geschreven door Rik Henderson.