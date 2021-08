Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Honor heeft een paar echte draadloze in-ears aangekondigd die worden geleverd met actieve ruisonderdrukking en ondersteuning voor lage latentiemodus voor gaming. Bovendien zijn ze zeer betaalbaar geprijsd.

De Honor Earbuds 2 Lite is vanaf 7 augustus verkrijgbaar voor slechts € 69,90 en is verkrijgbaar in gletsjerwit of middernachtzwart. Ze komen in winkels in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Finland.

Specificaties omvatten Bluetooth 5.2-connectiviteit voor aansluiting op een Android- of iOS-telefoon of ander Bluetooth-apparaat.

De oordopjes zelf kunnen tot 10 uur afspelen op een enkele lading, en de behuizing verlengt dat tot 32 uur in totaal.

De case heeft ook snelle oplaadmogelijkheden, met een oplaadtijd van 40 procent in slechts 10 minuten.

ANC-technologie wordt gecombineerd met een comfortabele, afgedichte pasvorm om de drager ook te isoleren van omgevingsgeluiden. Twee MEMS-microfoons voorkomen ook dat gesprekken worden vervormd, zelfs met ruisonderdrukking en dubbele anti-windtechnologie.

Elke knop heeft een dynamische driver van 10 mm.

"De nieuwste toevoeging aan ons assortiment wearables, met verbeteringen in geluidskwaliteit en batterijduur, toont onze toewijding aan het leveren van innovatieve producten en diensten aan consumenten over de hele wereld", aldus de CEO van Honor, George Zhao.