Google Pixel 7 Ultra geruchten naast een grote camera-upgrade

(Pocket-lint) - De Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn misschien niet de enige twee telefoons waar Google aan werkt, met geruchten die opnieuw wijzen op een Pixel 7 Ultra.

Nu Google onlangs al twee telefoons en de Pixel Watch heeft uitgebracht, begint de aandacht al uit te gaan naar wat er daarna komt. Als de geruchten waar zijn, zou dat een Pixel 7 Ultra kunnen zijn, compleet met een opgewaardeerd camerasysteem.

Die geruchten komen via ontwikkelaar Kuba Wojciechowski die verwijzingen heeft gevonden naar een onaangekondigde telefoon met de codenaam "Lynx," waarvan gedacht wordt dat het een product is dat helemaal bovenaan de line-up van Google zal zitten. De Pixel 7 Ultra is een naam die al eerder is rondgebazuind, en het zou een camera kunnen krijgen om die naam te ondersteunen als leaker Ice Universe correct is. Volgens hen zal de Pixel 7 Ultra een nieuwe 1-inch camerasensor bevatten, net zoals we al verwachten van Samsung's Galaxy S23 Ultra.

Het gebruik van zo'n sensor moet ervoor zorgen dat er meer licht wordt opgevangen bij het nemen van een foto, met een beter verlicht beeld als resultaat. Het heeft het potentieel om een opmerkelijk verschil te maken voor de prestaties bij weinig licht.

Wat de rest van de legendarische Pixel 7 Ultra betreft, mogen we verwachten dat het gebruik zal maken van Qualcomm's Wi-Fi 6E en Bluetooth-chip voor betere draadloze connectiviteitsprestaties. 5G zal ook worden ondersteund, wat op dit moment de basis is voor elk vlaggenschip.

Buiten dat is er weinig bekend over de Pixel 7 Ultra - inclusief of het iets is wat Google van plan is om daadwerkelijk uit te brengen of niet. Het is mogelijk dat dit een telefoon voor volgend jaar wordt, of zelfs een die nooit het daglicht ziet. De tijd zal het leren, maar het is de moeite waard om wat vingers te kruisen voor het geval dat.

