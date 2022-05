Pixel Buds Pro vs Pixel Buds A-serie: Welke Google-hoofdtelefoon is het beste voor jou?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google is zijn hardware-aanbod aan het uitbreiden, met een toenemend aantal Pixel-apparaten. Als het gaat om koptelefoons, zijn er nu drie twee sets in de aanbieding: Pixel Buds Pro en de Pixel Buds A-serie.

De second-gen Pixel Buds zijn langzaam verdwenen uit de retailers, waardoor we alleen nog maar de twee sets hebben om uit te kiezen.

Ze hebben veel gemeen, maar vormen nog steeds een uitdaging als het gaat om het kiezen van je slimme oordopjes van Google. Dus welke is het beste voor jou?

Pro: $199,99 / £179 / € 219

A-serie: $99 / €99,99 / €99

De Google Pixel Buds A-serie zijn nu verkrijgbaar voor een betaalbare $ / £ / € 99, zodat u verbonden oordopjes met de Google Assistant diep geïntegreerd. Ze zijn overal verkrijgbaar bij retailers.

De Pixel Buds Pro zijn nieuw en verdubbelen de prijs op $199 / £179 / €219. Ze zijn nog niet verkrijgbaar, maar gaan op 21 juli in pre-order, vanaf 28 juli in de winkels.

De oudere Pixel Buds zijn misschien nog te vinden in sommige winkels, maar we kunnen niet aanraden om er meer dan $/£/€99 voor te betalen.

squirrel_widget_6832007

Pro: Behuizing: 63,2 x 50 x 25 mm; 62,4 g / Oordopjes: 22,33 x 22,03 x 23,72 mm; 6,2 g

A-Serie: Behuizing: 63 x 47 x 25mm; 52,9g / Oordop: 20,7 x 29,3 x 17,5mm; 5,06g

Google heeft een vergelijkbaar ontwerp toegepast op de Buds Pro en de Buds A-serie, maar de behuizing van de Buds Pro is iets groter en ongeveer 10 gram zwaarder.

Hieruit volgt dat de Buds Pro zelf ook groter en zwaarder zijn, met een duidelijk grotere behuizing in vergelijking met de Buds A-serie. Er zit veel meer technologie in, dus dat is volkomen logisch.

De Buds A-Serie hebben een kleine rubberen arm die aan de bovenkant naar buiten komt en die ontworpen is om ze in je oor te houden; de Buds Pro hebben dit niet en we kunnen niet zeggen dat dat een probleem is - we hebben het toch nooit zo nuttig gevonden.

De Buds A-serie zijn verkrijgbaar in de kleuren Sage en White, terwijl de Buds Pro verkrijgbaar zijn in Charcoal, Fog, Lemongrass en Coral.

Een van de dingen die Google met het ontwerp van de Pixel Bud wilde bereiken, was een aaibaar gladde behuizing: het is net een kiezelsteen die je wilt strelen en draaien in je handen en het lijkt erop dat de behuizing van de Buds Pro hetzelfde is.

Beide oordopjes hebben een IPX4-classificatie, dus ze zijn bestand tegen zweet, maar de behuizing van de Buds A-serie heeft geen bescherming, terwijl de Buds Pro IPX2-bescherming heeft.

Pro: 11 mm driver, ANC, transparantiemodus, Silent Seal

A-Serie: 12 mm driver, passieve ruisonderdrukking

Beide hoofdtelefoons maken gebruik van capacitieve aanraking of spraak voor de bediening. U kunt op de uiteinden van de Buds tikken of vegen om ze te bedienen. Beide hebben een versnellingsmeter om bewegingen te detecteren, terwijl de Buds Pro dit uitbreidt met een gyroscoop. De Buds A-serie hebben geen aanraakbare volumeregeling, maar het lijkt erop dat de Buds Pro dat wel heeft.

Google heeft ook gezegd dat ruimtelijke audio later in 2022 naar de Pixel Buds komt - en dat is waarschijnlijk waar de gyroscoop voor is.

Er zitten verschillende drivers in deze hoofdtelefoons, maar het is de actieve ruisonderdrukking (ANC) die hier de grote onderscheidende factor is.

De Buds Pro hebben drie microfoons, terwijl de Buds A-serie twee microfoons heeft. De Buds Pro heeft veel grotere en duidelijkere openingen op de behuizing van de oordopjes. Dat is zodat de Buds Pro buitengeluiden kan detecteren en deze kan onderdrukken, zodat je er niet door gestoord wordt.

Google maakt ook gebruik van de zogenaamde Silent Seal-technologie, waarmee de oordopjes zich aan elk oor kunnen aanpassen om geweldige resultaten te leveren. Dit alles wordt aangestuurd door aangepaste Google-hardware en algoritmen.

ANC zal waarschijnlijk betekenen dat de geluidskwaliteit van de Buds Pro beter zal zijn: onze grootste kritiek op de Buds A-serie is dat ze niet goed afdichten, waardoor ze lawaai van buitenaf niet erg effectief blokkeren.

Toen Google de Buds A-serie (en de vorige Pixel Buds) lanceerde, zei het dat een deel van het doel was om te voorkomen dat je je afgesloten voelt van de wereld om je heen. Het doel van de Pixel Buds Pro is nu om je af te sluiten - en dat zal waarschijnlijk een meer populaire ervaring zijn.

Natuurlijk is er ook een transparantiemodus om extern geluid binnen te laten, zodat je je bewust kunt blijven van je omgeving.

Pro: 11 uur luisteren, 31 uur totaal; 7 uur luisteren, 20 uur totaal met ANC

A-serie: 5 uur luisteren, 24 uur totaal

Beide hoofdtelefoons bieden opladen via USB-C van de behuizing, maar alleen de Buds Pro biedt draadloos opladen via Qi (net als de Buds van de tweede generatie). Er is ook een groot verschil in de batterijlevensduur.

De Buds A-serie bieden slechts 5 uur - maar de Buds Pro reikt tot 11 uur. Dat daalt tot 7 uur met ANC - maar het is nog steeds langer dan de Buds A-serie.

De Buds A-serie bieden in totaal 24 uur, de Buds Pro biedt in totaal 31 uur, wat daalt tot 20 uur met ANC-gebruik.

Het lijkt erop dat de Buds Pro de hoofdtelefoon is die je moet kiezen als het op batterijduur aankomt.

Pro: Google Assistent, Real-time vertaling, Volume EQ, Multipoint

A-serie: Google Assistent, Real-time vertaling

Een groot deel van de slimme ervaring die de Pixel Buds bieden, komt van de diepe integratie met Google Assistant en je Android-toestel. Zowel de Buds Pro als de A-serie bieden dit, dus we zouden verwachten dat de ervaring hetzelfde is.

Beide bieden ook real-time vertaling, een andere vaardigheid die Google via Android aan het pushen is. Beide bieden ook Google Fast Pair, zodat het maken van een verbinding met je telefoon heel eenvoudig is.

Maar buiten dat, zijn er een paar extra vaardigheden die de Buds Pro bieden. Ten eerste krijg je multipoint-connectiviteit, wat betekent dat je verbinding kunt maken met meerdere apparaten en onmiddellijk van het ene op het andere kunt overschakelen - bijvoorbeeld van het bekijken van een film op je iPad naar het aannemen van een telefoongesprek op je telefoon.

Dan is er Volume EQ, dat beweert de audio-uitvoer te balanceren, ongeacht het volumeniveau, zodat het altijd goed klinkt.

De Buds Pro hebben een paar extra functies die betekenen dat ze een meer premium ervaring zullen bieden dan de Pixel Buds A-serie. De actieve ruisonderdrukking zal hierbij centraal staan, omdat het het dagelijkse gebruik voor gebruikers zal veranderen, door de isolatie op drukke plaatsen te verbeteren, zodat je muziek beter klinkt - de Buds A-serie kan daar gewoon niet tegenop.

Het beste aan de Buds A-serie is hoe slim ze werken met Google Assistant en je telefoon - en de Buds Pro gaan al die ervaring ook bieden.

De Buds Pro zullen dus waarschijnlijk over de hele linie beter zijn - iets wat we zullen bevestigen zodra we ze dichter bij de lancering hebben getest - maar er is één ding om in overweging te nemen: als je nooit ANC gebruikt en dat ook nooit wilt, dan zou de Buds A-serie voor de helft van de prijs van de Buds Pro de perfecte hoofdtelefoon voor jou kunnen zijn.

We vermoeden echter dat de Buds Pro als premiumproduct de hoofdtelefoon zal zijn die iedereen wil hebben.

Wanneer we producten vergelijken, laten we niet alleen de spec sheets naast elkaar zien, maar interpreteren we de informatie op basis van onze ervaring.

De Pixel Buds Pro zijn nog niet uitgebracht, dus we kunnen ze nog niet direct beoordelen, maar we hebben de Pixel Buds en de Pixel Buds A-serie uitgebreid gebruikt, dus we komen uit een plaats van ervaring.

Zodra we de Pixel Buds Pro hebben gebruikt, zullen we de vergelijking bijwerken om de praktijkervaring te bevorderen en ervoor te zorgen dat u over de beste informatie beschikt, of dat nu is om uw aankoopbeslissing te begeleiden, of gewoon omdat u wilt weten hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Geschreven door Chris Hall.