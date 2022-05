Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft officieel zijn Pixel Buds Pro true wireless in-ears aangekondigd.

De Pixel Buds Pro, waarover al veel werd gesproken vóór hun onthulling op Google I/O, zijn uitgerust met actieve ruisonderdrukking, ruimtelijke audio, tot 11 uur afspeeltijd en zullen beschikbaar zijn in vier verschillende tinten: koraal, citroengras, mist (lichtblauw) en houtskool.

Ze zijn vanaf 21 juli te pre-orderen voor 199 dollar.

Google

De ANC-chip in de nieuwe oordopjes is op maat gemaakt en maakt gebruik van een 6-core audiochip en Google's eigen algoritmes om omgevingsgeluid te blokkeren. De "Silent Seal"-oordopjes zorgen ook voor een comfortabele maar nauwsluitende pasvorm, met ingebouwde sensoren die ook de druk in de gehoorgang meten voor extra comfort tijdens langdurig gebruik.

Een volume EQ functie past de tuning aan afhankelijk van het volume, om de frequenties in balans te houden, terwijl ruimtelijke audio ook wordt ondersteund.

De oordopjes zijn IPX4 waterbestendig. Het oplaadetui is ook IPX2-bestendig en beschikt over draadloos opladen. De oordopjes bieden tot 11 uur afspeeltijd op een enkele lading zonder ANC, tot zeven uur met.

Ga nu naar deze website voor meer informatie over de Google Pixel Buds Pro en om te zien of ze in jouw land verkrijgbaar zijn.

Geschreven door Rik Henderson.