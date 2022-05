Zou Google Pixel Buds Pro binnenkort kunnen lanceren met ruimtelijke audio?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google zou op het punt kunnen staan om zijn volgende set echt draadloze hoofdtelefoons te lanceren in de vorm van de Pixel Buds Pro.

Dankzij details afkomstig van een paar leakers, zouden we de uitbreiding van Google's audio-aanbod binnenkort kunnen zien - misschien al tijdens Google I/O.

De details over de hoofdtelefoon zelf zijn schaars, maar Jon Prosser, die in het verleden nauwkeurige informatie heeft verstrekt, beweert dat ze binnenkort komen en geeft zelfs de kleuren - Real Red, Carbon, Limoncello, Mist.

Dit zou me absoluut niet verbazen gezien Google's werk aan ruimtelijke audio + head tracking ondersteuning in Android 13, vooral hun geheimzinnigheid rond het laatste. Plus, er is nu ook BLE Audio-ondersteuning in Android. https://t.co/yJHcKCF4dy- Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 3, 2022

Beste Lightning-koptelefoon in 2022 voor je iPhone of iPad Door Cam Bunton · 5 mei 2022

Er wordt verder niets onthuld, maar Mishaal Rahman pakt het gerucht op met wat meer speculatie, verwijzend naar ondersteunende code die is gevonden in Android 13.

Rahman deelt regelmatig informatie over veel van wat er gebeurt in een nieuwe versie van Android en hoewel de bevindingen in pre-release software niet altijd de markt halen, helpen ze wel om een beeld te vormen van Google's toekomstplannen.

In dit geval is er een verwijzing naar ondersteuning voor hoofdtracking in Android 13, wat suggereert dat Google een ruimtelijke audiofunctie zou kunnen lanceren die de concurrentie met Apple aan kan. Het is volkomen logisch, aangezien Apple momenteel dat deel van de markt domineert met de AirPods en andere apparaten in zijn ecosysteem.

Google's laatste hoofdtelefoonlancering was de Pixel Buds A-serie in juni 2021 en op de achtergrond is Google bezig met het opkopen van audiopatenten en -talent - het heeft patenten van Synaptics overgenomen samen met wat personeel, het heeft een 3D-audio startup genaamd Dysonics overgenomen en het heeft de IP van RevX gejat.

Dit alles schetst een beeld van Google dat een grotere impact wil hebben op het gebied van audio via zijn verschillende apparaten en platforms. De Pixel Buds Pro zou een aantal van deze plannen kunnen onthullen - maar op dit moment bevinden we ons nog steeds in het rijk van geruchten, dus neem alles met een korreltje zout.

Geschreven door Chris Hall.