Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google is de laatste tijd een beetje aan het shoppen geweest en heeft tientallen miljoenen uitgegeven aan het opkopen van talent, technologie en IP op het gebied van audiohardware .

Er zijn een aantal redenen voor de techgigant om dit te doen, waarvan de meest voor de hand liggende is om de draadloze oordopjes van het merk te versterken.

Google heeft naar verluidt $ 35 miljoen uitgegeven aan het verwerven van hardwarepatenten en patentaanvragen van de oude partner Synaptics.

Deze omvatten zaken als " Actieve ruisonderdrukkende oordopjes" en "Gebalanceerde stereohoofdtelefoons".

Gezien de recente geschillen van het bedrijf met Sonos , zou het inderdaad een verstandige zet kunnen zijn.

Het waren echter niet alleen de patenten die Google opslokte, het verwierf ook meerdere medewerkers van de audiohardwareteams van Synaptics.

De meest spraakmakende daarvan was de VP en GM van Audio, Trausti Thormundsson.

Google verwierf ook een 3D-audio- startup genaamd Dysonics voor een onbekend bedrag. Ook deze deal omvatte patenten en medewerkers.

Hierna kocht Google het IP-adres van RevX op, een ter ziele gegane audio-startup die zich richtte op het optimaliseren van in-ear monitors voor muzikanten op het podium.

Ten slotte kocht het een Franse audio-startup genaamd Tempow, die een besturingssysteem voor draadloze oordopjes had ontwikkeld.

De deal kostte $ 17,4 miljoen en omvatte patenten en toepassingen voor zaken als "low latency Bluetooth-oordopjes". Ook het merendeel van de medewerkers van Tempow kwam bij Google terecht.

Naast al deze overnames huurde Google ook voormalig Bose -ingenieur Peter Liu in, die had meegewerkt aan de ontwikkeling van de Bluetooth LE-standaard .

Het is dan ook gemakkelijk te begrijpen waarom we enthousiast zijn over de toekomst van audio bij Google. Alle tekenen wijzen op een serieuze opfrissing van de Pixel Buds en, hoogstwaarschijnlijk, een uitbreiding van het draagbare audio-aanbod van het merk. We kunnen niet wachten om te zien waar het heen gaat.

Geschreven door Luke Baker.