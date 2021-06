Berichten op je Pixel Buds met spraak beantwoorden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Googles Pixel Buds en Pixel Buds A-Series zijn gezegend met intelligentie dankzij de geïntegreerde Google Assistant.

Een van de belangrijkste dingen die deze hoofdtelefoon van Google zal doen, is je meldingen voorlezen, wat betekent dat je je berichten kunt bijhouden zonder je telefoon uit je zak te hoeven halen.

U kunt ook op die berichten reageren, wat een eenvoudig proces is als u eenmaal weet hoe.

Dit is hoe het werkt.

Beste Bluetooth-hoofdtelefoon 2021 beoordeeld: Top on-ear of over-ear draadloze hoofdtelefoons Door Mike Lowe · 9 juni 2021

Wanneer een bericht binnenkomt, kondigt de Google Assistent het aan en geeft u de mogelijkheid om ernaar te luisteren. In eerste instantie moet je op drukken totdat je een toon hoort en dan loslaten - dan wordt het bericht voorgelezen.

Zodra je antwoordt, worden volgende berichten automatisch voorgelezen, omdat je dan in gesprek bent.

Nadat een bericht is voorgelezen, hoort u een reeks tonen, zoals een aftelling. Houd het oppervlak van de Pixel Bud ingedrukt en je hoort een toon. Spreek uw antwoord in, houd uw vinger op de Pixel Bud en laat los wanneer u klaar bent. De Google Assistent spreekt terug wat hij heeft gehoord, zodat je kunt controleren of het is wat je wilde. Je hoort dan nog een set afteltonen voordat het wordt verzonden; als u uw bericht wilt wijzigen, gaat u terug naar stap 2 en zegt u het nogmaals. Wanneer de tonen zijn afgelopen, bevestigt de Google Assistent dat het bericht is verzonden. U krijgt dan het antwoord op uw bericht voorgelezen als het binnen een korte tijdspanne aankomt; als het antwoord langer duurt, wordt het gesprek als beëindigd beschouwd en moet u op drukken om het voor te laten lezen.

Houd er rekening mee dat Google Assistant erg goed is in het luisteren naar wat je zegt en dat je natuurlijke antwoorden kunt geven. Sommige dingen, zoals vraagtekens, kunnen ontbreken, maar over het algemeen is het een naadloos en nauwkeurig proces.

squirrel_widget_4718598

Geschreven door Chris Hall.