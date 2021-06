Pixel Buds A-Series zal Google in je oren stoppen voor veel minder geld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft de Pixel Buds A-Series aangekondigd, een twist en herpositionering op de Pixel Buds echte draadloze hoofdtelefoon die voor het eerst werd aangekondigd in 2019.

Er is geen enorme verandering in het aanbod: de A-serie heeft in wezen hetzelfde ontwerp, maar nu met een Dark Olive-optie, terwijl de behuizing hetzelfde ontwerp heeft als veel van de functionaliteit.

Je krijgt de snelle koppelingservaring op Android-apparaten waarbij je gewoon het deksel openklapt en je telefoon ze detecteert voor direct koppelen, met een prompt om de app te downloaden als je een niet-Pixel-apparaat gebruikt.

Het grote ronde aanraakgevoelige oppervlak van deze oordopjes blijft behouden, terwijl er keuze is uit drie oordopjes om je te helpen de juiste pasvorm te vinden voor de best mogelijke ervaring. Zoals eerder is er een kleine nok die extra ondersteuning wil bieden door in de bovenkant van je oor te haken.

Google Assistant is rechtstreeks in deze hoofdtelefoon ingebakken, dus je kunt alles van Google vragen dat je normaal zou doen, met geïntegreerde meldingsaankondigingen. Je kunt ook ingedrukt houden om een update via je koptelefoon te krijgen - en de optie om berichten via spraak te beantwoorden.

Een omissie is de volumeregeling: je kunt dit niet wijzigen vanaf de koptelefoon, in plaats daarvan moet je Google vragen om dat te doen, hoewel de hoop is dat de Adaptive Sound-optie dit voor je regelt.

Het idee is dat de hoofdtelefoon de omgevingsgeluidsniveaus detecteert en het geluid voor je afstelt, zodat je er niet over na hoeft te denken.

Net als bij de vorige Pixel Buds is er het ruimtelijke ventilatiesysteem dat is ontworpen om een beetje omgevingsgeluid door te laten, zodat je je niet volledig geïsoleerd voelt, terwijl de EQ-instellingen in de app je de mogelijkheid geven om een basversterkingsfunctie in te schakelen.

Als dit allemaal bekend klinkt, komt dat omdat het vrijwel hetzelfde is als de vorige Pixel Buds van Google, maar een ding dat je niet krijgt, is draadloos opladen via die hoes.

Het grote verschil is echter dat de nieuwe versie slechts $ 99 en £ 99 kost.

Geschreven door Chris Hall.