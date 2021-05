Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google lijkt per ongeluk zijn volgende paar draadloze oordopjes te hebben gelekt ... opnieuw.

Het officiële Android-account op Twitter tweette onlangs een foto van de "Pixel Buds A-Series" en zei dat de oordopjes "zijn aangekomen", zoals opgemerkt door 9to5Google . De tweet, waarin ook het "kwaliteitsgeluid en snelle Bluetooth-koppeling" van Googles nieuwste oordopjes, is inmiddels verwijderd.

Het punt is dat Google de Pixel Buds A-Series nog niet officieel heeft aangekondigd, maar het is ook geen onbekende om er per ongeluk over online te posten. Vorige maand stuurde het bedrijf naar verluidt een massamarketing-e-mail naar Nest-gebruikers - en het bevatte een afbeelding van de nog te onthullen draadloze oordopjes.

Gehuld in donkergroen, merkten velen dat de nieuwe toppen nog geen deel uitmaken van de bestaande Pixel Buds-serie. Houd er rekening mee dat er ook vermeldingen van de Amerikaanse Federal Communication Commission zijn van een Pixel Buds-achtig apparaat, en er zijn ook berichten dat Google aan een nieuw paar oordopjes werkt.

Aangenomen wordt dat de Pixel Buds A-serie onder de tweede generatie Pixel Buds van Google zal zitten en tegen een lagere prijs zal worden verkocht dan het standaardmodel van $ 179. Wat betreft de aankondiging: Google I / O 2021 start over twee weken op 18 mei. Dus misschien zal de Pixel Buds A-serie debuteren op de conferentie.

Geschreven door Maggie Tillman.