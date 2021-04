Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het laatste lek dat onthult wat Google mogelijk aan het ontwikkelen is, is afkomstig van het bedrijf zelf.

Volgens 9to5Google bevatte een nieuwe marketingmail van Google aan Nest-gebruikers een afbeelding van donkergroene Pixel Buds. Het rapport suggereerde dat dit de nog aan te kondigen Pixel Buds A draadloze oordopjes zijn . Ze maken geen deel uit van de bestaande Pixel Buds- serie, die wel een Quite Mint-kleur bevat. Aangenomen wordt dat de Pixel Buds A onder de tweede generatie Pixel Buds van Google zouden zitten.

Houd rekening met de lijsten van de Amerikaanse Federal Communication Commission van een nieuw Pixel Buds-achtig apparaat dat onlangs is opgedoken. Er zijn ook berichten dat Google werkt aan een nieuw paar oordopjes die sterk lijken op de huidige Pixel Buds van $ 179. Het belangrijkste verschil is dat Pixel Buds A beschikbaar zou moeten zijn in wit en groen. Het groene model zal veel donkerder zijn dan het Quint Mint-model.

De aankomende Pixel Buds A van Google zullen naar verwachting aanraakbedieningen bieden voor zowel mediabediening als toegang tot de Google Assistent. Het "A" -aspect van de naam suggereert dat ze goedkoper zullen zijn, een soort van hoe de Pixel 4a een goedkoper alternatief is voor de Pixel 4.

Er wordt aangenomen dat de volgende draadloze oordopjes van Google halverwege het jaar kunnen worden gelanceerd, in plaats van dit najaar. Misschien zullen we er meer over horen op de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van Google, I / O, die doorgaans in het voorjaar wordt gehouden. We zullen je op de hoogte houden.

Geschreven door Maggie Tillman.