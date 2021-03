Google om meer betaalbare Pixel Buds A uit te brengen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat Google werkt aan een vervolgpaar echte draadloze oordopjes die mogelijk goedkoper zijn dan de eerste set. De nieuwe oortelefoons worden Pixel Buds A genoemd en zijn verkrijgbaar in twee kleuren: wit en groen.

Het nieuws komt via 9to5Google en beschrijft een paar gebieden waar de Pixel Buds A verschillen van hun voorganger Pixel Buds 2 .

Visueel zullen de vorm en het ontwerp van de toppen en de behuizing waarschijnlijk grotendeels ongewijzigd blijven, maar er zal een verschil in kleurenpalet zijn.

Het witte model zou bijvoorbeeld een geheel wit ontwerp hebben, zonder de contrasterende zwarte elementen van het vorige model.

Evenzo wordt beweerd dat het groene model een donkerder dennengroen is in plaats van het subtiele mintgroen te zijn dat op de Pixel Buds 2 wordt gebruikt. Dit groen komt voor in de oplaadcassette, plus de tips en oorvinnen.

9to5 speculeert dat deze kleurkeuzes zouden kunnen worden vrijgegeven om ze te matchen met de geruchten Pixel 5a, op een vergelijkbare manier dat de Pixel Buds qua kleur overeenkwamen met het Pixel 4-bereik .

Zoals je zou verwachten, zullen de Pixel Buds A dezelfde aanraakbedieningen hebben voor media en voor het starten van Google Assistant en de bedieningselementen zullen volgens het rapport helemaal niet veranderen.

Hoewel er nog geen geruchten zijn gegaan, wordt verwacht dat met de oordopjes met de A-aanduiding, het een goedkoper paar oordopjes zal zijn, net zoals de Pixel 4a en Pixel 3a goedkoper waren dan de Pixel 4 en Pixel 3 .

Er is geen geclaimde releasedatum, maar we kunnen deze verwachten, evenals nieuwe telefoons en Nest-smarthome-producten in de komende maanden.

Geschreven door Cam Bunton.