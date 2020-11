Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als het gaat om wenkbrauwverwekkende Black Friday-deals, wanneer je kortingen in de honderd begint te zien op recente smartphones, zul je waarschijnlijk onze aandacht trekken.

B&H Photo heeft die les ter harte genomen en heeft een enorme $ 421 korting gekregen op de prijs van de Google Pixel 4 XL, die misschien niet de nieuwste in de Pixel-lijn is, maar nog steeds een vrij recent vlaggenschip is.

Dat betekent dat u het kunt ophalen voor slechts $ 479, - in plaats van $ 899 , waardoor u een gemiddelde prijs betaalt voor een duidelijk premium telefoon.

De Pixel 4 XL profiteert van enigszins typische verbeteringen ten opzichte van zijn kleinere broer of zus, de standaard Pixel 4, in de vorm van een grotere batterij en, uiteraard, een enorm en verbluffend scherm.

Het heeft ook die innovatieve Soli-array bovenop het scherm, waardoor je gebaren kunt gebruiken om de telefoon gemakkelijk met je hand te bedienen, terwijl de native Android-ervaring zo soepel mogelijk is.

Bovendien is het ook niet eens een downgrade van de nieuwere Pixel 5, omdat Google een meer middenklasse aanpak heeft gekozen voor de nieuwere handset - dit is misschien wel de meest hoogwaardige telefoon die Google al een tijdje maakt.

Het heeft ook een camera-array die een aantal van de meest consistent uitstekende fotos van elke telefoon tot nu toe produceert, en heeft nog steeds het briljante "squeeze-to-wake" -systeem voor de Google Assistent dat mensen superergonomisch hebben gevonden.

Kortom, dit is een geweldige prijs voor een indrukwekkende telefoon, dus zorg ervoor dat je hem pakt nu het nog kan!

In de VS? Bekijk onze Amerikaanse Black Friday- en Cyber Monday-dealspagina

In het Verenigd Koninkrijk? Bekijk onze pagina met Black Friday- en Cyber Monday-deals in het VK

Geschreven door Max Freeman-Mills.