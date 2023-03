Dysons experimentele koptelefoon en luchtzuiverend masker zal in januari 2023 in China te koop zijn, gevolgd door een uitrol naar het VK, de VS, Ierland, Hongkong en Singapore vanaf maart.

Het concept van de Dyson Zone, dat in maart van dit jaar werd aangekondigd, is uniek - we hebben het apparaat in mei zelfs zelf kunnen uitproberen. Het bestaat uit een over-ear, draadloze noise cancelling hoofdtelefoon die gedragen kan worden zoals elk normaal paar, met een batterijduur van 50 uur en "full-spectrum" audio weergave.

Je kunt er echter ook een luchtzuiveringsmasker op aansluiten, dat "99 procent van de artikelvervuiling" tot 0,1 micron blokkeert. Dit zal ook stadsgassen, waaronder NO2 en SO2, tegenhouden dankzij een K-koolstoffilter.

De Dyson Zone ondersteunt snelladen via USB-C, waardoor ze in slechts drie uur van leeg naar 100 procent kunnen gaan.

Er zijn 11 microsofts zonder het product, waarvan er acht gebruikt worden voor de geavanceerde noise cancelling technologie. Het frequentiebereik is 0,08 procent bij 94dB @1kHz.

Dyson zal het Dyson Zone-apparaat verkopen in drie kleurstellingen - satijnzilver / ultrablauw, ultrablauw / Pruisisch blauw, en Pruisisch blauw / helder koper. Ze zullen verkrijgbaar zijn op de eigen website, in Dyson-winkels en in demostations in winkelcentra. De prijs begint bij £749.

