Wat is Dyson Zone en hoe werkt de luchtzuiverende hoofdtelefoon?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dyson heeft zijn vingers in nog een andere taart en zet zijn eerste stap in draagbare technologie met de Dyson Zone luchtzuiverende over-ear hoofdtelefoon , wat bijdraagt aan zijn haarverzorgings-, ventilatoren- en stofzuigerportfolio's.

Het bedrijf kondigde de hoofdtelefoon in maart 2022 aan en hoewel ze nog niet beschikbaar zijn om te kopen, is dit alles wat je moet weten over hoe ze werken, welke technologie en functies ze bieden en hoe ze eruit zien, aangezien Pocket-lint de kans kreeg om probeer ze uit voordat ze werden aangekondigd.

Luchtzuiverende koptelefoon met ANC

Magnetisch bevestigbaar vizier

De Dyson Zone is een luchtzuiverende hoofdtelefoon die lucht rond een gebruiker naar binnen zuigt via de oorschelpen in de hoofdtelefoon, deze door het filtersysteem leidt dat ook in de oorschelpen is ingebouwd en deze via de voorkant van de headset via het gaas naar buiten voert gedeelte in het vizier dat magnetisch aan de onderkant van de hoofdtelefoon wordt bevestigd.

Dyson beweert dat de Dyson Zone voor 97 procent effectief is in het krijgen van schone lucht in de longen en doet dit via een contactloze toediening, waardoor een luchtzone ontstaat waaruit de gebruiker kan putten. Natuurlijk is het niet alleen gefilterde lucht die de Dyson Zone biedt, het andere doel is om audio van hoge kwaliteit te leveren met actieve ruisonderdrukking, dus het is een twee-in-één apparaat.

Vervuilde lucht aangezogen door elektrostatisch filter in oorschelpen

Kaliumkoolstoffilter reinigt lucht

Lucht gaat door compressor

Lucht wordt contactloos geleverd via twee kanalen in vizier

De Dyson Zone luchtzuiverende hoofdtelefoons waren zes jaar in de maak met meer dan 500 prototypes en ons werd verteld dat de grootste uitdaging van het product miniaturisatie was. Beide oorschelpen zijn voorzien van twee motoren en dit zijn naar verluidt de kleinste motoren die Dyson heeft ontwikkeld, maar ze zijn niet het enige dat een rol speelt bij het leveren van schone lucht aan de gebruiker.

Ten eerste vangt de elektrostatische filtratietechnologie 99 procent van de deeltjesvervuiling van slechts 0,1 micron op, zoals stof, pollen en bacteriën, terwijl een met kalium verrijkt koolstoffilter stadsgassen zoals NO2, SO2 en O3 opvangt.

De lucht wordt van rond de gebruiker naar de buitenkant van elke oorschelp gesleept door de filtermantel waarbij het negatief geladen elektrostatische filter deeltjes aantrekt, terwijl het kaliumfilter de lucht die er doorheen komt reinigt.

De lucht gaat dan in de compressor, waar je de kleinste motoren van Dyson vindt, en uiteindelijk wordt het afgevoerd via de twee kanalen in het vizier, waardoor contactloze gezuiverde lucht naar de neus en mond van de gebruiker wordt gevoerd. Gebeeldhouwde rendementen op het vizier zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat de gezuiverde luchtstroom dicht bij de neus en mond wordt gehouden en zo min mogelijk wordt verdund door externe zijwind.

3 ANC-modi

4 filtratiemodi

Meer functies via de Dyson Link-app

Op maat gemaakte gezichtsbedekking inbegrepen

De Dyson Zone luchtzuiverende over-ear hoofdtelefoons bieden de gebruiker gezuiverde, gefilterde lucht, samen met audio van hoge kwaliteit. Dat is hun hoofddoel en een zeer vereenvoudigde beschrijving, hoewel er ook tal van andere functies aan boord zijn.

Ten eerste zijn er drie actieve ruisonderdrukkingsmodi, bestaande uit Isolatie, Conversatie en Transparantie. Isolatiemodus biedt het hoogste niveau van actieve ruisonderdrukking. De gespreksmodus wordt automatisch geactiveerd wanneer u het vizier naar beneden dompelt, de filtratie uitschakelt om de batterij te sparen en het geluid pauzeert.

Transparantie stelt u in staat om u bewust te zijn van uw omgeving terwijl u toch naar audio kunt luisteren. U kunt de Transparantie-modus openen door tweemaal op de zijkant van een van de oorschelpen te tikken.

Er zijn dan vier zuiveringsmodi, bestaande uit laag, gemiddeld, hoog en automatisch. Laag is ontworpen voor als je zit, medium voor als je door een straat loopt en hoog voor als je bijvoorbeeld in de London Underground zit. Ondertussen gebruikt Auto de versnellingsmeters in de hoofdtelefoon om uw ademhaling en inspanning te volgen en dienovereenkomstig te schakelen tussen laag, gemiddeld en hoog.

De Dyson Zone is gekoppeld aan de Dyson Link-app, dezelfde app waarmee andere Dyson-producten , net als de fans, zijn verbonden. Via de app kunnen gebruikers niet alleen de EQ-voorkeuren voor audio aanpassen, maar kunnen ze ook de volumebegrenzer uitschakelen.

Wat de filtratie betreft, kunnen gebruikers hun locatie in de app invoeren om beter inzicht te krijgen wanneer het filter mogelijk moet worden vervangen. Nadat u uw locatiegegevens heeft ingevoerd, verzamelt de Dyson Link-app informatie over de luchtkwaliteit van uw locatie om te bepalen wanneer het filter moet worden vervangen.

De Dyson Zone wordt ook geleverd met een FFP2-bevestiging voor gezichtsbedekking in de doos die in het vizier past, en er zit ook een reinigingsborstel in de doos. De Dyson Zone-hoofdtelefoon maakt via Bluetooth verbinding met uw apparaat.

Dyson heeft niet alle specificaties van de Dyson Zone luchtzuiverende hoofdtelefoon onthuld, maar hier is een samenvatting van wat we tot nu toe weten:

11 microfoons voor ANC en PA

Stijve luidsprekerholte

40 mm luidsprekerdriver

Aanpasbare EQ's via de Dyson Link-app

40+ uur batterijduur met ANC

4 uur batterij met lage filtratiemodus

Batterijduur van 2,5 uur in medium filtratiemodus

Batterijduur van 1,5 uur in hoge filtratiemodus

Snel opladen via USB Type C - 60 procent in 20 minuten

1 jaar filterverwachting voor zware gebruikers in het VK/Europa

Premium ontwerp

Geweldige geluidskwaliteit

Makkelijk te gebruiken

Gefilterde lucht is verfrissend

We hebben de Dyson Zone-koptelefoon in maart 2022 uitgeprobeerd voorafgaand aan hun aankondiging. Hun ontwerp is zeker in het oog springend en zal zeker de aandacht trekken op straat. Qua kwaliteit biedt de Dyson Zone alles wat je van een Dyson-product mag verwachten.

De gebruikte materialen zijn premium en er is rekening gehouden met de afwerking. De koptelefoon zelf heeft een mooie constructie en hoewel de oorschelpen dikker zijn dan je gemiddelde over-ear koptelefoon, zien ze er door het filtersysteem goed uit.

Het vizier ziet er iets goedkoper uit, hoewel het kleurenschema overeenkomt met dat van de koptelefoon. Het magnetische bevestigingsmechanisme werkt ook goed, het klikt gemakkelijk vast en kan ook gemakkelijk worden neergeklapt voor een gesprek en het leek erop dat het bijbehorende masker er ook gemakkelijk in kon worden geplaatst wanneer dat nodig was.

Er zit een joystick op de koptelefoon voor bediening – waar we dol op waren – en er is ook een luchtstroomknop, zodat je tussen de verschillende modi kunt wisselen. De batterijen zijn ingebouwd in de verstelbare hoofdband en de koptelefoon wordt opgeladen via USB Type-C.

Op het gebied van geluidskwaliteit zijn de Dyson Zone-hoofdtelefoons uitstekend op basis van onze eerste ervaring ermee en de actieve ruisonderdrukking werkt uitstekend. We waren onder de indruk van de kwaliteit en we zijn verheugd om ze goed te testen.

Het vizier en de gezuiverde luchtstroom waren ook verfrissend, hoewel we graag willen zien hoe goed het buiten werkt en ook hoe gek je je voelt als je het draagt.

herfst 2022

Dyson heeft gezegd dat de Dyson Zone-koptelefoon beschikbaar zal zijn vanaf de herfst van 2022. Het heeft ook gezegd dat de timing per geografie zal verschillen, dus het kan zijn dat sommige landen een latere of eerdere release zien.

TBC

Dyson heeft de prijs van de Dyson Zone luchtzuiverende hoofdtelefoons nog niet aangekondigd, hoewel we niet verwachten dat ze goedkoop zullen zijn. We zullen deze functie updaten zodra we meer informatie over de prijs weten.

Geschreven door Britta O'Boyle.