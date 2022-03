Dyson Zone is een luchtreiniger en over-ear hoofdtelefoon in één

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dyson heeft zijn eerste stap in de sector van draagbare technologie aangekondigd met de Dyson Zone - een luchtzuiverende over-ear hoofdtelefoon . Ja, u leest het goed.

De Dyson Zone is zes jaar in de maak met meer dan 500 prototypes, en het eindresultaat is een eersteklas hoofdtelefoon die functies biedt zoals actieve ruisonderdrukking (ANC), maar meer uniek, een magnetisch bevestigbaar luchtzuiverend vizier dat gefilterde luchtstroom naar neus en mond.

De over-ear-koptelefoon heeft twee motoren in elke oorschelp, samen met een elektrostatische filtratietechnologie die lucht van buiten naar binnen sleept en naar verluidt 99 procent van de deeltjesvervuiling van slechts 0,1 micron, zoals stof, pollen en bacteriën, opvangt. Er is ook een met kalium verrijkt koolstoffilter in de oorschelpen om stadsgassen op te vangen.

Twee stromen gezuiverde lucht worden vervolgens contactloos naar de neus en mond gebracht via het vizier dat gemakkelijk onder elke oorschelp past en over het gezicht zit.

Er zijn vier luchtzuiveringsmodi, bestaande uit laag, gemiddeld, hoog en automatisch. Laag is ontworpen voor als je zit, medium voor als je over straat loopt, hoog voor als je op de buis zit en automatisch gebruikt de versnellingsmeters in de hoofdtelefoon om de beste modus te bepalen op basis van je ademhaling en inspanningsniveaus.

Wat audiomogelijkheden betreft, biedt de Dyson Zone drie ANC-modi, namelijk Isolatie, Conversatie en Transparantie. De isolatiemodus biedt het hoogste ANC-niveau, terwijl de gespreksmodus automatisch wordt geactiveerd wanneer u het vizier onderdompelt, waardoor de luchtfiltratie wordt uitgeschakeld om de batterij te sparen en de conversatie te versterken. In de Transparantie-modus kunt u zich bewust zijn van de omgeving, zoals sirenes.

De Dyson Zone kan worden gebruikt zoals bedoeld met het vizier bevestigd en levert audio en luchtfiltratie in één. Het kan ook alleen voor audio worden gebruikt als het vizier is verwijderd, en er zijn ook gezichtsbedekkingen in de doos, inclusief een FFP2-conforme gezichtsbedekking, die aan het vizier kan worden bevestigd.

De Dyson Zone luchtzuiverende hoofdtelefoon is vanaf herfst 2022 online verkrijgbaar en in Dyson Demo Stores. De prijs is nog niet bekend gemaakt.

Geschreven door Britta O'Boyle.