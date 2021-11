Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Echte draadloze oordopjes zijn een big deal geworden , maar sommige grote audiomerken hebben hun tijd afgewacht voordat ze op de markt kwamen. Denon is zon bedrijf, dat tot nu toe heeft gewacht om een duo TWS-modellen te onthullen - de allereerste van het merk.

Er is de instap Denon draadloze oordopjes (AH-C630W), plus de verbeterde Denon ruisonderdrukkende oordopjes (AH-C830NCW) - die, in het geval van de laatste, actieve ruisonderdrukkingstechnologie (ANC) toevoegen als de productnaam maakt volkomen duidelijk.

Beide modellen hebben een IPX4-classificatie voor waterbestendigheid, waardoor ze praktisch zijn voor vrijetijdskleding of tijdens trainingen in de regen. De oordopjes met ruisonderdrukking zijn ook voorzien van Google Fast Pair voor dubbelsnel koppelen met Android-apparaten.

De twee modellen zijn niet identiek, maar met en zonder ANC, aangezien de stuurprogrammas binnen ook verschillen. De C630W heeft 10 mm-drivers, terwijl de C830NCW grotere 11x10 mm-drivers heeft, plus de ingebouwde microfoons om ANC en beamforming voor spraakoproepen mogelijk te maken.

De grotere schaal van de ruisonderdrukkende oordopjes betekent ook een langere levensduur van de batterij, zes uur per oplaadbeurt (24 uur in totaal van de meegeleverde case), terwijl de Denon draadloze oordopjes vier en een half uur per oplaadbeurt bieden (18 uur in totaal met de zaak).

De Denon Noise Cancelling Earbuds (AH-C830NCW) zullen een zeer redelijke prijs hebben van £139//€/$159, terwijl de Denon Wireless Earbuds (AH-C630W) een nog meer betaalbare £89//€/$99 kosten als je geen t geeft niet om de ANC-technologie.

Dat soort concurrerende prijzen, plus de kracht van de merknaam Denon, zou een aantrekkelijke optie moeten zijn binnen deze altijd drukke markt. Beide modellen zijn ook verkrijgbaar in zwarte of witte afwerkingen, met behoud van die klassieke Denon-esthetiek.