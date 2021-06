Cambridge Audio biedt zijn Melomania 1+ hoofdtelefoon voor het eerst met korting aan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Cambridge Audio Melomania 1+ oortelefoons bieden schone, heldere audio in een klein en lichtgewicht pakket. En voor het eerst biedt Cambridge Audio de Melomania 1+ oortelefoons te koop aan voor £ 99,95 / € 109,95 (oorspronkelijk £ 119,95 / € 129,95). Zie hier de deal.

Er zijn enkele kenmerken die de Melomania 1+ oortelefoons opvallen. Ten eerste is 45 uur afspeeltijd behoorlijk substantieel (de oortelefoons hebben negen uur op een enkele lading), maar de geluidskwaliteit is wat je zoekt met deze hoofdtelefoon.

De drivers van 5,8 mm passen elk in een kleine knop van 4,6 g en hebben een indrukwekkende afspeeltijd van 9 uur na één keer opladen (de behuizing geeft een batterijduur van in totaal 45 uur). U kunt de EQ-instellingen ook aanpassen via de meegeleverde app.

Je krijgt snel opladen via USB-C wanneer dat uiteindelijk opraakt, wat ideaal is. Ze zijn verkrijgbaar in wit of zwart, gebruiken Bluetooth 5.0 (AAC- en aptX-ondersteuning) en hebben oordopjes van meerdere formaten voor een goede pasvorm.

Geschreven door Claudio Rebuzzi.