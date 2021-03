Cambridge Audio Melomania 1+ is een tweak van de succesvolle echte draadloze oortelefoons

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Net als vele anderen waren we grote fans van de Melomania echte draadloze oortelefoons van Cambridge Audio bij de release in 2019, niet in de laatste plaats de uitstekende geluidskwaliteit.

Nu heeft Cambridge Audio ze vernieuwd - de nieuwe Melomania 1+ oortelefoons bieden verschillende nieuwe functies, waaronder app-bediening en aanpasbare EQ-instellingen. De grijze afwerking is nu vervangen door een helder wit terwijl het zwart ongewijzigd is gebleven. Snel opladen via USB-C wordt nu ondersteund.

De oortelefoons behouden ook wat geweldig was aan de originelen, met Bluetooth 5.0 (AAC- en aptX-ondersteuning), 5,8 mm-stuurprogrammas en IPX5-bescherming tegen regen en zweet. Nogmaals, elke knop is superlicht met 4,6 g en de totale levensduur van de batterij is 45 uur (de oortelefoons hebben negen uur na één keer opladen). De oortelefoons worden nu ook geleverd met zowel middelgrote als grote oordopjes van traagschuim.

De timing van de nieuwe release is interessant omdat ze op de hielen komen van de Melomania Touch, een heel ander paar echte draadloze oortelefoons waarvan we dachten dat ze de belangrijkste opvolger waren van de originele Melomania. De nieuwe 1+ beschikt ook over de High Performance Audio- modus van de Melomania Touch.

Nogmaals, we hielden van het geluid van de Melomania Touch , maar ze hadden last van verbindingsproblemen terwijl de aanraakbedieningen niet zo praktisch waren.

De echte draadloze markt is een beetje gecompliceerder geworden sinds Cambridge Audio er voor het eerst kwam en de concurrentie is heviger dan ooit, dus het zal interessant zijn om te zien hoe de 1+ erin past.

Geschreven door Dan Grabham.