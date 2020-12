Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Cambridge Audio verraste ons allemaal met zijn eerste generatie Melomania 1 echte draadloze oordopjes toen ze voor het eerst werden gelanceerd. Voor de prijs boden ze een ongelooflijk geluid en een bijna ongelooflijke levensduur van de batterij.

Nu, voor de tweede generatie, heeft het bedrijf het een tandje hoger gezet. Het Britse audiobedrijf heeft de Melomania Touch aangekondigd en het verhoogt de lat op bijna elke afdeling.

Hoewel het model van de eerste generatie eruitziet als kleine schuimpijltjes, is het nieuwe model groter en ontworpen om natuurlijker in de rondingen en groeven van uw oor te passen.

De fabrikant zegt dat het met dit ontwerp is gekomen na te hebben gekeken naar datapunten van meer dan 3.000 verschillende oorvormen en -formaten van mensen om een ontwerp te bedenken dat comfort en effectieve passieve ruisonderdrukking biedt. Ze zijn ook licht van gewicht: slechts zes gram per stuk.

Ze worden geleverd met extra tips en in-ear-vinnen voor een betere pasvorm voor degenen die dat willen, en ze zijn beschermd tegen spatten en zweet dankzij een IPX4-certificering.

Zoals de naam al doet vermoeden, worden de oordopjes geleverd met aanraakgevoelige bedieningselementen aan de buitenkant van de oordopjes, wat Cambridge Audio intuïtief noemt. Ze beloven ook een verbluffend geluid en een batterijduur die zo goed als alle andere oordopjes verslaat.

In de energiebesparende modus kunnen de oordopjes zelf 9 uur muziek afspelen voordat ze weer in hun hoesje moeten worden opgeborgen. De case biedt 41 uur extra muziekafspeeltijd, waardoor het totaal oploopt tot 50 uur, wat bijna het dubbele is van de industrienorm.

Als je ze overschakelt naar High Performance Audio Mode, krijg je minder batterijduur, maar zelfs dat klinkt veelbelovend. In deze modus krijg je zonder case 7 uur muziek, met nog eens 33 uur in de case, wat een totaal van 40 uur oplevert.

Qua geluid wordt audio geleverd door een paar 7 mm-stuurprogrammas met grafeen erin, plus Bluetooth 5.0 en ondersteuning voor zowel AAC als aptX. Ze gebruiken ook Clear Voice Capture van Qualcomm om effectieve ruisonderdrukking tijdens spraakoproepen te garanderen.

Om audio en andere functies te bedienen, is er een gratis iPhone- en Android-app beschikbaar om te downloaden. U kunt de EQ en de transparantiemodus aanpassen, zodat u kunt horen wat er om u heen gebeurt.

Melomania Touch zal vanaf 1 januari 2021 in de verkoop gaan en zal direct beschikbaar zijn op Amazon en Cambridge Audio en kost slechts £ 129,95 in het VK, of $ 149,95 / € 139,95 in de VS en Europa.

Geschreven door Cam Bunton.