De prijs van Cambridge Audio verlaagt zijn uitstekende Melomania 1 echte draadloze oordopjes voor Black Friday

(Pocket-lint) - Hoewel ze een rare naam hebben, zijn de Melomania 1 echte draadloze hoofdtelefoons van Cambridge Audio enkele van de beste echte draadloze oordopjes die we hebben gehoord. Bovendien zijn ze ook altijd goed geprijsd.

Nu is de prijs nog verder gedaald en ze bedragen $ 79,95 / £ 79,95 van Amazon US en UK voor een beperkte tijd gedurende de Black Friday-periode tot begin december - dat is een volledige $ 10 / £ 10 minder dan op Prime Day.

In onze Melomania-recensie zeiden we: "Het is zeldzaam om zon compleet paar oortelefoons tegen zon lage prijs te vinden, vooral in de categorie zonder draad. Met Cambridge Audios eerste ongebonden oortelefoons krijg je superieur geluid, gemak, betrouwbaarheid en stom lange batterijduur, voor minder dan de prijs van een grote rivaal. "

Het is inderdaad moeilijk te geloven dat dit het eerste in-ear-product van Cambridge Audio is dat hun kwaliteit is, en we houden er altijd een paar in onze tas - de enige echte misser ten opzichte van concurrerende producten is dat de oplaadcassette alleen wordt opgeladen met een kabel in plaats van via een Qi draadloze oplaadmat. Maar de oplaadcassette kan maar liefst 45 uur worden opgeladen, terwijl de oordopjes zelf tot negen uur meegaan.

De oortelefoons hebben een adviesprijs van £ 150, -. Ze waren echter beschikbaar voor ongeveer $ / £ 120 bij de lancering en zijn recentelijk te zien voor minder dan $ / £ 100.

