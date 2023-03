Na de super swish James Bond 007-variant van zijn Px8 draadloze hoofdtelefoons, richt Bowers & Wilkins zich nu op de auto-industrie. Voor de B&W Px8 McLaren Edition is een samenwerking aangegaan met de Britse supercarfabrikant McLaren.

De McLaren Edition heeft dezelfde audiofiele specificaties als de standaard ANC-hoofdtelefoons die we in onze review met vijf sterren bekroonden, maar is voorzien van het handelsmerk van de autofabrikant: een galvanisch grijze afwerking en papaya-oranje accenten.

Vooral het oranje is beroemd omdat het op de eerste F1-raceauto's van het merk voorkomt.

Op het gebied van audioprestaties ondersteunt de Px8 hoofdtelefoon de aptX Adaptive draadloze technologie van Qualcomm voor vrijwel verliesvrije overdracht van een ingeschakelde bron. Ze beschikken ook over Bluetooth 5.0 en een batterij die tot 30 uur meegaat.

Er zit een 40 mm Carbon Cone drive unit in elk oor, die onder een hoek staat om een breder frontaal geluid te presenteren dan veel equivalenten.

Ze maken verbinding met Android- of iOS-apparaten via de Bowers & Wilkins Music-app en zijn voorzien van zes microfoons die omgevingsgeluid meten om het te annuleren en te blokkeren zonder de afspeelervaring te beïnvloeden.

"We zijn verheugd de Px8 McLaren Edition te onthullen, die voortbouwt op de bekroonde en langdurige samenwerking tussen McLaren en Bowers & Wilkins. Het gedeelde ethos van het verleggen van grenzen, innovatie en het streven naar perfectie is zichtbaar in alle producten waaraan beide merken tot nu toe hebben samengewerkt," aldus George Biggs, chief sales and marketing officer van McLaren.

De Bowers & Wilkins Px8 McLaren Edtion is nu verkrijgbaar via B&W's eigen website, de McLaren online winkel en geselecteerde retailers, met een prijs van £699. $799, €799.