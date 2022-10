Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Bowers & Wilkins is partner geworden van de James Bond film franchise en heeft daarom een speciale editie van zijn luxe Px8 ANC hoofdtelefoon onthuld.

De Bowers & Wilkins Px8 007 Edition heeft dezelfde specificaties als het onlangs gelanceerde model, maar is uitgevoerd in een middernachtblauwe afwerking, geïnspireerd op de smoking die Sean Connery droeg in Dr. No.

Ze zijn ook voorzien van het logo van de loop in elke oorschelp, zoals meestal te zien is aan het begin van Bond-films. En er is een klein rood accent op de aan/uit-knop.

Het 007-logo is te vinden aan de bovenkant van het oorstukje.

Bowers & Wilkins werkt al tientallen jaren samen met de filmfranchise, lang voor dit partnerschap. De 800 Series luidsprekers zijn gebruikt om de opnames van enkele van de meest iconische soundtracks te monitoren in de Abbey Road Studios in Londen, waaronder Skyfall uit 2012 en Spectre uit 2015.

"Ons nieuwe partnerschap geeft ons de perfecte gelegenheid om de nauwe band die we door de jaren heen hebben gehad met een aantal van de iconische muziek van 007 te benadrukken. Samen zullen we de instrumentele rol die muziek speelt in dit wereldwijde culturele fenomeen blijven vieren," aldus de vice president brand marketing van het bedrijf, Giles Pocock.

De Bowers & Wilkins Px8 007 Edition hoofdtelefoon is nu verkrijgbaar via B&W's eigen website en de online 007Store.

Vanaf 26 oktober 2022 zijn ze ook te koop bij geselecteerde retailers, met een prijs van £699 / $799 / €799.

Geschreven door Rik Henderson.