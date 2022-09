De Bowers & Wilkins Px8 is in alle opzichten een ANC-hoofdtelefoon van topklasse.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Bowers & Wilkins introduceerde zijn nieuwste generatie Px7 ANC-hoofdtelefoons eerder dit jaar, met het vlaggenschip Px7 S2, maar nu gaat het nog een stap verder.

De Bowers & Wilkins Px8 draadloze hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking is de meest luxueuze die het bedrijf tot nu toe heeft gemaakt, met op maat gemaakte koolstofkegels met ultrahoge resolutie, luxe materialen en hi-res audio-ondersteuning die hun praktische bruikbaarheid en draagbaarheid in de weg staan.

In elk oor bevindt zich een 40 mm carbon conus drive unit, naar voren gericht voor een breder geluidsbeeld. Deze technologie is geïnspireerd op de 700 Series luidsprekers van het merk.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ze zijn in staat tot ultrasnelle respons en lage vervorming over het hele frequentiebereik, zodat ze een audiofiele standaard geluidsweergave bieden. B&W beweert dat ze "de beste geluidskwaliteit" bieden die het merk ooit heeft geleverd met draadloze hoofdtelefoons.

Qualcomm aptX Adaptive is aan boord voor bijna verliesvrije Bluetooth-transmissie, terwijl USB-C en 3,5 mm mini-jack ook aan boord zijn, voor degenen die soms de voorkeur geven aan een bekabelde verbinding.

De ruisonderdrukkingstechnologie maakt gebruik van zes microfoons, waarvan er twee de output van elk station meten, twee reageren op omgevingsgeluid en twee gewijd zijn aan de helderheid van de stem voor gesprekken. Dit is inclusief windreductie.

De constructie van de Px8 hoofdtelefoon is verbeterd ten opzichte van de Px7 S2 door het gebruik van nappaleer en een gegoten aluminium armstructuur. Er zijn twee kleuren beschikbaar: zwart leer en bruin.

De batterij gaat naar verluidt tot 30 uur mee, en met snel opladen kan na slechts 15 minuten zeven uur worden afgespeeld.

De Bowers & Wilkins Px8 ANC draadloze hoofdtelefoon is nu verkrijgbaar voor €599 / €699 / $699.

Geschreven door Rik Henderson.