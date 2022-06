Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Bowers & Wilkins heeft een opvolger onthuld voor zijn veelgeprezen Px7 draadloze ANC-hoofdtelefoon.

De B&W Px7 S2 over-ears behouden veel van de kenmerken van het vorige model, maar voegen een groot aantal verbeteringen toe.

Ze zijn voorzien van verbeterde actieve ruisonderdrukkingstechnologie, met een nieuw algoritme om omgevingsgeluiden beter tegen te houden. De microfoons voor spraakoproepen zijn ook verbeterd, met een digitale geluidsprocessor voor helderheid.

De belangrijkste veranderingen zijn echter een terugkeer naar de meer conventionele Bowers & Wilkins-esthetiek, met verhoogde aluminium decoplaatjes aan de buitenkant van elk oor en minder druk op de hoofdband voor een comfortabelere pasvorm.

De oorschelpen zijn ook zachter gemaakt, wat het comfort en de geluidsisolatie ten goede komt.

De hoofdtelefoon is voorzien van een nieuw ontworpen 40mm bio cellulose driver voor elk oor, met snellere respons timing en lagere vervorming.

Qualcomm's aptX Adaptive streaming codec wordt ondersteund (via Bluetooth 5.0), terwijl opladen en bedrade audio-connectiviteit worden geleverd via meegeleverde USB-C kabels (één naar 3,5mm jack).

De batterijlevensduur is hetzelfde als bij het vorige model - een geciteerde 30 uur afspelen - hoewel de Px7 S2-hoofdtelefoon sneller opladen ondersteunt. Hij kan nu zeven uur luisteren voor slechts 15 minuten opladen, en het duurt slechts twee uur om de hoofdtelefoon van leeg op te laden.

De Bowers & Wilkins Px7 S2 hoofdtelefoon is nu verkrijgbaar in grijs, blauw en zwart en kost £ 379 / € 429 / $ 399.

B&W zal later dit jaar ook een duurdere draadloze ANC-hoofdtelefoon introduceren: de Bowers & Wilkins Px8. We brengen u zo snel mogelijk meer nieuws over deze hoofdtelefoons.

Beste draadloze hoofdtelefoons 2022: de beste Bluetooth-opties van Sony, Bowers and Wilkins, Bose en meer Door Conor Allison · 29 juni 2022

Geschreven door Rik Henderson.