Bekijk deze diepe prijsverlagingen voor Bowers & Wilkins-hoofdtelefoons

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn deze Black Friday grote prijsverlagingen voor Bowers & Wilkins on-ear in-ear hoofdtelefoons

De Bowers & Wilkins PX5 on-ear-koptelefoon is verkrijgbaar voor £ 139, - vanaf £ 269 . Dat is £ 130 korting! Deze gestroomlijnde op de oren zijn voorzien van de nieuwste adaptieve ruisonderdrukkingstechnologie plus 25 uur batterijduur. Een snelle oplaadbeurt van 15 minuten levert ongeveer vijf uur afspeeltijd op.

En dan zijn de draadloze PI4-oordopjes met ruisonderdrukkende nekband gedaald van £ 269 naar £ 99 , opnieuw een enorme vermindering. Ze zijn verkrijgbaar in zwart, zilver en goud en zijn ontworpen door hetzelfde team als de 800 Diamond-luidsprekers die in Abbey Road Studios worden gebruikt. Een lading geeft u 12 uur batterijduur, terwijl er ook weer een snellaadfunctie is.

Deze deals komen bovenop de flinke £ 130 korting op de PX7 over-ear koptelefoon, een daling van ongeveer £ 350 . Ze zijn ook verkrijgbaar in drie kleuren, hebben adaptieve ANC en beschikken over 43 mm-drivers voor krachtig geluid.

Bekijk ook onze beste hoofdtelefoonaanbiedingen voor Black Friday 2020

squirrel_widget_167890

In de VS? Bekijk onze Amerikaanse Black Friday- en Cyber Monday-dealspagina

In het Verenigd Koninkrijk? Bekijk onze pagina met Black Friday- en Cyber Monday-deals in het VK

Geschreven door Dan Grabham.