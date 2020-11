Met geweldige korting is de Bowers & Wilkins PX7 gedaald tot slechts £ 219!

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn maar weinig koptelefoons die te vergelijken zijn met de PX7 als het gaat om audiokwaliteit en comfort, maar dat is geen verrassing als hij afkomstig is van de genieën van Bowers & Wilkins. Het is misschien niet een merk dat zo mainstream is als Sony, Bose en Sennheiser, maar de koptelefoon is verbluffend.

Voor Black Friday - of pre-Black Friday Friday (hoe je het ook wilt noemen) - is de fantastische Bowers & Wilkins PX7 beschikbaar voor £ 219,99. Dat is een flinke korting van £ 130 op de gebruikelijke prijs van ongeveer £ 350. Ga naar Amazon om de deal te bekijken .

squirrel_widget_189169

Specifiek gezien is de PX7 daarboven met de beste van hen en was hij goed genoeg om zichzelf een nominatie te verdienen voor de Pocket-lint Awards van dit jaar en een 5-sterren Editors Choice-beoordeling toen we hem in januari 2020 beoordeelden .

De grote drivers in de blikken leveren uitzonderlijke audio, terwijl de hoek van die drivers helpt om ruimte aan het geluid toe te voegen. De hoofdtelefoon voelt robuust aan en biedt ook tot 30 uur muziekweergave na volledig opladen.

Hoewel ze er misschien niet uitzien als een eersteklas headset, voelen ze er zeker zo aan als je ze eenmaal op je hoofd hebt gezet, en het lichtgewicht ontwerp betekent dat je ze uren achter elkaar kunt dragen zonder ze uit te hoeven doen.

Dit is echt een verbluffende koptelefoon en je zou veel erger kunnen doen dan een koptelefoon kopen voor de lage prijs van vandaag.

Geschreven door Cam Bunton.