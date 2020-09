Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bowers & Wilkins heeft een nieuwe jubileumversie aangekondigd van zijn draadloze hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking.

Om het decennium van het maken van koptelefoons van het bedrijf te markeren, is de Bower & Wilkins PX7 Carbon Edition gelanceerd om een andere kleur aan de line-up te bieden.

Verkrijgbaar naast de spacegrijze en zilveren versies, biedt de Carbon Edition een strakke zwarte esthetiek.

De algehele kleur is ter ere van het koolstofvezelcomposiet dat voor de armen wordt gebruikt, terwijl diamantgeslepen details op de oorschelpen een premium afwerking uitstralen.

Qua technologie zijn de PX7 Carbon Edition-koptelefoons identiek aan het model dat we vijf sterren gaven in onze recensie in januari .

Ze worden geleverd met een driver van 43,6 mm in elk oor en ondersteunen aptX Adaptive - de draadloze lossless streaming-codec van Qualcomm.

De PX7s hebben ook actieve ruisonderdrukking, Bluetooth 5.0-connectiviteit en een ambient pass-through-functie waarmee de luisteraar mensen of aankondigingen kan horen zonder de headset te hoeven verwijderen.

De levensduur van de batterij zou tot 30 uur duren met ANC ingeschakeld, en er is een snelle oplaadmogelijkheid via een USB-C-poort. Dit geeft vijf uur extra gebruik voor slechts 15 minuten oplaadtijd.

De Bowers & Wilkins PX7 Carbon Edition draadloze hoofdtelefoon is vanaf oktober verkrijgbaar voor £ 349,99.

Geschreven door Rik Henderson.