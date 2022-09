Bose introduceert de nieuwe en verbeterde QuietComfort-oordopjes II

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Terwijl de wereld druk bezig was met het bewonderen van Apple's nieuwste snufjes, nam Bose even de tijd om ons eraan te herinneren dat de AirPods Pro niet de enige high-end draadloze oordopjes in de stad zijn.

De pionier op het gebied van ruisonderdrukking heeft zijn nieuwste oordopjes in de immer populaire QuietComfort-reeks gelanceerd, de QC Earbuds II.

Net als de AirPods Pro bieden de nieuwe oordopjes van Bose audio en ruisonderdrukking die is afgestemd op de unieke vorm van het oor van de gebruiker.

Het nieuwe paar heeft ook een nieuw ontwerp ondergaan en elk knopje is ongeveer een derde kleiner dan zijn voorganger, met een gewicht van slechts 6 gram per stuk.

Een tweedelig oortip-pasvormingssysteem maakt het mogelijk de stabiliteitsbanden en de oortips te verwisselen om de perfecte pasvorm te vinden.

"Sinds we de ruisonderdrukking op de markt hebben gebracht, zijn we met passie grenzen blijven verleggen op het gebied van techniek, technologie en design - en de QuietComfort Earbuds II zijn het nieuwste resultaat van die toewijding", aldus Raza Haider, chief product officer bij Bose.

Een nieuwe technologie genaamd CustomTune speelt een eigen toon af en meet de akoestische respons van je gehoorgang om het geluid aan te passen aan de vorm van je oor.

Het klinkt als Bose's variant op de technologie die we al zagen in de NuraTrue Pro-oordopjes, en als het net zo goed werkt, kunnen luisteraars hun hart ophalen.

Net als bij de rest van de QuietComfort-reeks kunnen we toonaangevende ruisonderdrukking verwachten, en dat wordt nog eens versterkt door CustomTune.

De oordopjes kunnen zes uur worden afgespeeld, met drie extra oplaadbeurten door het hoesje. Het etui laadt de oordopjes volledig op in slechts één uur, terwijl 20 minuten voor nog eens 2 uur afspelen zorgen.

Als je graag een setje wilt kopen, ze zijn vanaf 29 september verkrijgbaar in de kleur Triple Black, voor de prijs van $ 299 / £ 279,95. Een lichtere Soapstone-optie zal later in het jaar verkrijgbaar zijn.

Geschreven door Luke Baker.