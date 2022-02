Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wilt u nog meer uit uw Bose QuietComfort 45-reiskoptelefoon halen? Welnu, het audiobedrijf heeft zojuist voorinstellingen voor equalizer (EQ) en handmatige aanpassing toegevoegd.

Het is een goed idee om op deze update te springen, maar hoe kun je de EQ-bedieningselementen van de QC45 verkrijgen? Laten we het uitleggen.

Omdat Bose Bose is, is het super eenvoudig om deze functie te verkrijgen. Open gewoon de Bose Music-app op uw apparaat (iOS, iPadOS, Android), meld u aan en uw bestaande productkoppelingen worden weergegeven en koppel vervolgens uw QC45 via Bluetooth. Mogelijk moet u de schakelaar aan de zijkant van de de hoofdtelefoon om het koppelingsproces te starten - en ga naar de productpagina in de app.

Dan gaat het automatisch: je zou een meldingswaarschuwing moeten zien (die we op een Android-apparaat hebben gedaan) die aangeeft dat er een download en installatie plaatsvindt. Als je niets ziet, klik dan op de QC45-productpagina in de app, druk op het kleine tandwiel Instellingen rechtsboven in het scherm, scrol omlaag naar Technische info waar de firmwareversie wordt weergegeven en er zou een prompt moeten verschijnen als er een update beschikbaar.

Dat is het, zo simpel is het. Nadat de app is geïnstalleerd, start u de app opnieuw en ziet u een nieuw EQ-tabblad met een illustratief draaisymbool linksonder op de productpagina (naast de tabbladen Modes, Source en Tips).

Op het tabblad EQ kunt u voorinstellingen voor Bass Boost, Bass Reducer, Treble Boost of Treble Reducer kiezen. Elk van deze vier instellingen kan naar wens worden aangepast tot een +/-10 over de bas-, midden- en hoge frequentiebanden. Er is echter geen manier om je eigen aangepaste preset op te slaan, wat jammer is - je kunt de curve alleen 'resetten' naar flat of een van de vier premades kiezen.

Toch een geweldige update van een toch al geweldige reiskoptelefoon in onze ogen.

Geschreven door Mike Lowe.