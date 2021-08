Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vijf jaar na de release van de veelgeprezen over-the-ear QC35- hoofdtelefoon heeft Bose eindelijk een opvolger aangekondigd - en nee, we hebben het niet over de QC35 II .

Vandaag heeft de audiogigant uit Massachusetts de Bose QC45 onthuld, die ondanks dat het lijkt op de vorige modellen, een reeks kleine upgrades bevat om de algehele ervaring veel bevredigender te maken.

Ten eerste is er een upgrade naar de batterijafdeling, waar Bose zegt dat de nieuwe QC45s tot 24 uur draadloos kunnen meegaan op een enkele lading, een mooie toename ten opzichte van de eerder geadverteerde maximale gebruikstijd van 20 uur.

squirrel_widget_5881950

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 31 August 2021

Een van de leuke toevoegingen van Bose over-the-ear-cans is dat ze altijd een bedrade back-upmethode hebben aangeboden, wat betekent dat zelfs als je geen sap meer hebt, je nog steeds een goede luistertijd kunt krijgen - blijf gewoon in mind actieve ruisonderdrukking (ANC) -technologie werkt alleen als je een Bluetooth-verbinding en een beetje batterijlading hebt.

Nieuw dit jaar is de AWARE-modus, die veel lijkt op Apples Transparency-modus op de AirPods Pro- en Max-lijn. Met deze modi kun je naar je muziek blijven luisteren met audio-doorvoer die via de externe microfoons in je oren wordt gestraald - zodat je de buitenwereld beter kunt horen als je een snel gesprek met een winkelbediende wilt hebben of een beetje alerter bent wanneer een druk kruispunt oversteken.

Ten slotte maakt het bedrijf ook de overstap van Micro-USB naar USB-C en beweert dat een oplaadbeurt van 15 minuten tot twee uur luistertijd kan bieden.

De Bose QC45-hoofdtelefoon is beschikbaar voor pre-order met een release op 23 september voor $ 329 in de Verenigde Staten. Informatie over een Britse release is nog niet bekendgemaakt.