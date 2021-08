De nieuwe Bose QuietComfort 45-hoofdtelefoon is er bijna

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er lijkt een update voor de gerespecteerde Bose QuietComfort 35 II actieve neus-annulering (ANC)-hoofdtelefoon te komen, en te oordelen naar de reeks lekken die we de afgelopen weken hebben gezien, kan die releasedatum veel eerder dan later komen .

Met de feestdagen voor de deur is het geen verrassing dat Bose deze vernieuwde units zo snel mogelijk in de (digitale) winkelschappen wil hebben. In termen van het daadwerkelijk aanbieden van een aantal verleidelijke functies om je ertoe te brengen ze te kopen, heeft Bose een paar trucjes in petto.

In de eerste plaats is het zo dat deze nieuwe QuietComfort 45s naar verwachting een fysiek kleinere batterij zullen hebben, gezien een reductie van 490 mAh-batterijen tot slechts 465 mAh, maar door algemene efficiëntie-optimalisaties kunnen deze modellen nog langer meegaan dan hun voorgangers, springend van 20 uur gebruikstijd tot een verwachte 24 uur op de 45s.

Over het algemeen zou dat moeten leiden tot een lichter product dat de hele dag comfortabel is om te dragen, met genoeg sap om de hele dag mee te gaan. Een welkome functie voor wie vaak reist en lange vluchten maakt.

Andere veranderingen zijn onder meer een omschakeling van micro-USB naar USB-C voor opladen, en wat lijkt op een paar meer microfoons dan voorheen, die kunnen worden gebruikt voor een betere telefoongesprekkwaliteit, betere ANC of misschien beide - we zullen gewoon afwachten wanneer deze eindelijk worden vrijgegeven.

Geen woord over hoe de Britse prijzen eruit zien, maar volgens WinFuture.de waar het lek is ontstaan, wordt verwacht dat de Bose QuietComfort 45s in de Verenigde Staten voor $ 329 zullen worden verkocht.

