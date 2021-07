Bose QuietComfort 45-hoofdtelefoon duikt op in gelekte FCC-afbeeldingen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een reeks gelekte afbeeldingen hebben ons schijnbaar onze eerste echte kijk op de Bose QuietComfort 45- hoofdtelefoon gegeven .

Voor het eerst ontdekt door phoneArena , laat een Bose FCC-aanvraag zien wat vermoedelijk de opvolger is van de Bose QuietComfort 35, die al in 2016 werd gelanceerd, en de QuietComfort 35 II . En als de afbeeldingen te vertrouwen zijn, lijkt het er ook op dat het algehele ontwerp niet dramatisch zal afwijken van de vorige generatie.

Ze hebben dezelfde gevoerde hoofdband, USB-C-poort, 3,5 mm-aansluiting, vouwmechanisme en zelfs dezelfde set knoppen op de rechteroorschelp, en we zouden verwachten dat de crèmekleurige afwerking ook bij de lancering zou worden toegevoegd.

Bose/FCC

Met vijf jaar potentieel voor het scheiden van de QuietComfort-modellen, en Bose die waarschijnlijk graag een deel van het terrein wil goedmaken dat Sony heeft verloren via zijn 1000XM3- en 1000XM4- hoofdtelefoons, verwachten we dat het grootste deel van de verbeteringen binnen de ruisonderdrukking zal zitten en luisterervaring.

In termen van prijsstelling, hoewel er nog geen hints zijn, kan de QC45 Bose mogelijk helpen een ruimte te vullen voor potentiële klanten, zittend tussen de QC35 en de vlaggenschip Noise Cancelling 700-hoofdtelefoon .

Zoals je waarschijnlijk kunt begrijpen, is er echter niet veel te doen met dit lek, behalve dat het ontwerp relatief ongewijzigd blijft.

Aangezien de hoofdtelefoon schijnbaar FCC-certificering heeft gekregen, wijst dit op een lancering in de zeer nabije toekomst. Ook op dat vlak is natuurlijk niets bevestigd, maar we laten het je zeker weten als er ontwikkelingen zijn vanuit Bose.

Beste Bluetooth-koptelefoon 2021 beoordeeld: Top on-ear of over-ear draadloze hoofdtelefoon Door Mike Lowe · 19 juli 2021